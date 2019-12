DANIELE POMPILI, EX DI FLORIANA SECONDI/ “Fidanzati per un anno, chiedo scusa ma…”

Daniele Pompili è intervenuto oggi a Domenica Live per replicare alle accuse di Floriana Secondi, secondo la quale non sarebbero mai stati insieme. “Ci è andata giù pesante eh?”, ha commentato dopo un breve filmato riassuntivo. Quindi ha proseguito: “Le chiedo scusa come mamma perchè ho messo in piazza i nostri affari e la situazione mi è sfuggita di mano”, ha ammesso. Quindi ha aggiunto: “Cerco di essere calmo perchè so di aver creato questo casino ma lei era consapevole delle fotografie fatte. Io so di averla amata e che ci sono stato con lei, non può dire che non siamo stati fidanzati, non è giusto! Poi se lei non mi abbia mai amato è un altro fattore e lei mi faceva capire che mi amava”, ha spiegato il ragazzo. A suo dire, sarebbero stati fidanzati ufficialmente per un anno (e non quattro come dichiarato inizialmente), “poi ci sono stati prendi e lascia perchè lei non ha un carattere facile ma io so tenerle testa. Le chiedo scusa ma mi aspetto anche delle scuse da parte sua”, ha aggiunto. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

PACE FATTA TRA DANIELE POMPOLI E FLORIANA SECONDI

Daniele Pompili ha finalmente fatto le sue scuse a Floriana Secondi per le settimane e settimane di diatribe che hanno interessato i salotti di Barbara d’Urso. Entrambi saranno presenti nella puntata di Domenica Live di oggi, 8 dicembre 2019, dove verrà mostrato un video in esclusiva di un loro recente incontro. Si tratta di immagini inedite, ma è molto probabile che il filmato sia collegabile alle scuse pubbliche fatte da Daniele alcuni giorni fa. Su Instagram, il presunto ex della Secondi ha infatti condiviso una Storia in cui ha fatto marcia indietro: niente più accuse, ma solo un forte dispiacere per essersi lasciato trasportare in questa assurda vicenda. “Purtroppo per soddisfare la mia rabbia, dovuta al fatto che mi avevi allontanato dalla tua vita, ho utilizzato queste cose. Ci siamo incontrati qualche giorno fa, quando tu eri ospite in radio e abbiamo avuto modo di parlarci e chiarirci, seppur con la musica alta”. E’ proprio questo particolare che spinge a pensare che il video che verrà trasmesso oggi riprenda proprio i due durante il famoso chiarimento. Nelle sue scuse, Daniele parla infatti di un vis-a-vis avvenuto in un locale con la musica alta e sappiamo bene che quel giorno si trovavano entrambi a Roma, presso la discoteca Qube. Nell’anticipazione della clip si può notare appunto come i due siano costretti a parlare a distanza ravvicinata, a causa del rumore di sottofondo. Clicca qui per guardare il video di Daniele Pompili e Floriana Secondi.

DANIELE POMPOLI E L’AFFETTO PER FLORIANA SECONDI

Daniele Pompili prova ancora un grande affetto per Floriana Secondi: lo ha rivelato di recente in una Storia su Instagram, rivelando di aver agito d’impulso e aver lanciato tutte le accuse degli ultimi mesi solo perchè in preda alla rabbia. “Il fatto che ci siamo incontrati e visti mi ha fatto capire che ti voglio ancora bene”, dice, “Avendo creato io tutto questo è giusto che ti chieda scusa. Non è facile chiedere scusa pubblicamente, ma arriva il momento in cui è utile e giusto farlo. E io da questo punto di vista non mi sottraggo. Spero che tu possa accettare il confronto con me per poter concludere tutto lì dove è iniziato”. Date le premesse, è facile intuire che a Domenica Live la lite scoppiata in tv e fuori dal piccolo schermo possa finalmente trovare una sua conclusione. Daniele per lo meno dimostra di volersi scusare per tutto quello che ha fatto e detto nei confronti della Secondi, ma quale sarà la reazione di quest’ultima? Accetterà le sue scuse oppure continuerà ad andare avanti per vie legali, come più volte annunciato sui social?



© RIPRODUZIONE RISERVATA