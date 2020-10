Daniele Pompili/ “Manila Gorio? Lei ci ha provato con me. Vuole andare al GF Vip!”

Se Manila Gorio ha annunciato di aver avuto una storia con Daniele Pompili, l’ex di Floriana Secondi respinge le accuse e rilancia parlando di prove shock che smentirebbero totalmente le sue dichiarazioni. Nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia, su RTL 102.5, Francesco Fredella ha contattato proprio Pompili per avere dei chiarimenti. Lui parte raccontando com’è nata la loro conoscenza: “Abbiamo parlato di accordi commerciali per un brand che lei sponsorizza. E’ stata lei a contattarmi anche per propormi un reality che lei stessa avrebbe dovuto condurre. Basta. Poi ha fatto un po’ delle battutine nei miei confronti, in pratica delle avances“, quindi ammette “È stata lei a provarci con me e non io con lei come ha dichiarato!” E a prova di quanto dice, Daniele annuncia di avere delle prove: “Ho dei messaggi audio in cui si capisce chiaramente. Tra noi ci sono stati solo messaggi scherzosi!”

Daniele Pompili difende Pierpaolo Pretelli e attacca Manila Gorio

Daniele Pompili si dice pronto a mostrare queste prove shock contro Manila Gorio in un confronto televisivo che potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni, magari in uno dei salotti di Barbara D’Urso. Poco ci dice, però, di quello che ci sarebbe tra Manila Gorio e Pierpaolo Pretelli, anche se su questo argomento si dice molto infastidito: “Lui è nella Casa e non può rispondere. Pierpaolo è anche un padre di famiglia, non mi sembra corretto parlare di queste cose, che siano o no vere, in Tv!” Infine Pompili lancia l’ultima bomba, dichiarando che l’obiettivo di Manila Gorio è “Arrivare al Grande Fratello Vip!”



