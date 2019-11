DANIELE POMPILI/ Pronte nuove rivelazioni su Floriana Secondi (Domenica live)

Daniele Pompili non potrà essere nelle stesse trasmissioni in cui c’è l’ex fidanzata Floriana Secondi. Anche se in realtà la natura del loro rapporto rimane dubbia, visto che l’ex gieffina ha smentito in modo assoluto che fra loro ci sia stata una relazione. Dopo essere stato accusato di avere alle spalle delle persone potenti, di averla ricattata e di aver pubblicato sue foto osé senza il suo permesso, Pompili ha deciso di sfruttare i mezzi a sua disposizione per rispondere all’attacco. “Ci sono una serie di punti che non quadrano nell’intervista di oggi, dato che ha impedito a Barbara d’Urso di ospitarmi per una replica”, ha detto Pompili a Bitchyf, “ha addirittura chiesto che mi coprisse il volto quando ha mostrato le nostre foto”. Secondo il suo punto di vista, la Secondi avrebbe messo uno stop solo perché nel torto e in preda a una marea di bugie da cui ha cercato di uscirne in questo modo. “Mi ha fatto passare davanti tutta Italia per un mafioso”, continua annunciando una denuncia per calunnia nei confronti della romana, “una persona protetta”. Oggi, 17 novembre 2019, Daniele Pompili sarà di nuovo protagonista di Domenica live, in cui si parlerà della replica fatta in questi giorni, anche sui social. “Andrà in onda una mia clip e voglio vedere cosa avrà da dire Floriana dopo tutte le prove che ho tirato fuori. Magari si inventerà che i messaggi sono finti?”, scrive in un post.

DANIELE POMPILI, PRONTO A NUOVE RIVELAZIONI SU FLORIANA SECONDI

Foto, baci sulle labbra, vecchie e più recenti: Daniele Pompili è un fiume in piena e non intende seppellire l’ascia di guerra per fare pace con Floriana Secondi. In questi ultimi giorni sui social sono state pubblicate le sue prove, per confermare che fra i due ci sarebbe stata davvero una relazione. L’attacco è senza freni e si va dall’incontro con il Sindaco Sergio Pirozzi, in occasione del terremoto di Amatrice, dove i due compaiono insieme in uno scatto pubblicato da Novella 2000 e che nasconde un retroscena. “Ti proclami amica del popolo e a breve arriverà la testimonianza del brutto gesto che hai fatto a non voler pranzare con i volontari e gli abitanti”, scrive Pompili sui social. A quanto pare infatti in quell’occasione Floriana avrebbe deciso di non condividere il pasto con i presenti, nonostante fosse stato tutto preparato, “perché hai voluto andare a mangiare al ristorante”. Alcuni fan però non gli credono, soprattutto perché Pompili finora avrebbe pubblicato delle foto che sembrano organizzate proprio con la Secondi e non amatoriali, simbolo di un rapporto romantico fra i due. Per questo ha deciso di rispondere nelle Storie a chi gli ha chiesto come si sente adesso che ha pubblicato alcune prove della sua verità: “Mi fa stare tutelato soprattutto e adesso vedremo come andrà. A prescindere da quelli che sono i discorsi televisivi, dove già mi sono espresso, già ho dato il mio pensiero, un pensiero giusto. Il pensiero del diritto di replica, dopo tante accuse”.

LE CHAT SU CUI VUOLE PUNTARE DANIELE POMPILI PER DIFENDERSI

“Ci sono centinaia di messaggi vocali e di testo che testimoniano tutto il contrario di quello che dice”, sbotta Daniele Pompili in seguito alle recenti rivelazioni di Floriana Secondi. L’ex gieffina infatti ha rivelato di essere stata ricattata da quest’uomo che afferma di essere un suo ex e di avere persino paura perché è amico di tante persone potenti. “Forse pensava che avessi cancellato tutto”, scrive ancora su Instagram Pompili. Oggi, 17 novembre 2019, Daniele Pompili non sarà presente nello studio di Domenica live come richiesto dalla sua presunta ex, ma verranno mostrate le chat che ha già rivelato come prove della sua buona fede. In settimana ha pubblicato persino dei vecchi articoli di Spy, condivisi dalla stessa Secondi con i fan. Un servizio in cui tra l’altro si parla della loro relazione. “Ha ritrovato l’amore con il suo ex”, titola il settimanale, mentre lei commenta sui social con un “Tana per Floriana“, con tanto di emoji sorridenti. Il commento si riferisce a due anni fa, quando il suo nick su Instagram era @florysec e non l’attuale @floriana_secondi_real. Non sembra un fake, come ha sottolineato qualche delatore fra i commenti, visto che in quel periodo la stessa Secondi su Facebook avvisa tutti i fan di essere presente sull’altro social network proprio con quel nickname.



