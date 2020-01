DANIELE POMPILI/ Pronto per la bomba “Sarò più agguerrito che mai” (Domenica Live)

Che cosa c’entra Daniele Pompili con Paola Caruso? Non è un mistero che l’ex Bonas e il presunto ex di Floriana Secondi si siano incontrati alcuni giorni fa. Anzi durante lo scontro fra la showgirl e l’ex gieffina, quella foto pubblicata sui social che li vede entrambi è diventata motivo di ulteriore attrito fra le due. “Ho visto che ti sei fatta le foto con il mio ex Daniele Pompili, magari tra poco farete finta di stare voi insieme”, ha detto la Secondi a Pomeriggio Cinque, usando una delle tante accuse che Moreno Merlo, ex della Caruso, le ha lanciato in queste settimane. “Per favore, io non sono Moreno Merlo. Non provare nemmeno a parlarmi sopra. Fai la persona educata”, ha detto infatti Paola, anche se Floriana ha continuato accusandola di organizzare delle finte liti solo per ritornare nei programmi di Barbara d’Urso. Lo scatto di cui parla però vede Daniele e Paola in complicità, ma nulla di più. “Ci sono quelle sensazioni immediate che non si spiegano. Ecco questa è una di quelle che mi porta, non so perchè, a proteggerti. Per il resto pensassero ciò che vogliono”, scrive lui. Clicca qui per guardare la foto di Daniele Pompili e Paola Caruso.

DANIELE POMPILI PRONTO A SFODERARE ALTRE ACCUSE?

Il nome di Daniele Pompili continua a spuntare nei salotti televisivi e questa volta Floriana Secondi non c’entra nulla. O meglio, c’entra in modo indiretto. L’attore e modello romano, come si definisce sui social, ha di recente stretto un bel legame con Paola Caruso e oggi, 26 gennaio 2020, si ritroverà ad affrontare la sua presunta ex fidanzata a Domenica Live. Un bel colpaccio se si pensa che nella stessa puntata l’ex Bonas si ritroverà invece faccia a faccia con l’ex compagno Moreno Merlo. “Sono ancora a pezzi, speriamo che domani mi riprendo”, dice intanto Daniele su Instagram, pieno di raffreddore e pronto a sedersi al pianoforte per far ascoltare ai fan un brano classico. “Domenica sarò più agguerrito che mai”, aggiunge allegando le anticipazioni settimanali annunciate dalla padrona di casa. “Posso ora dirvi ufficialmente che sono a Milano perchè domenica andrò da Barbara a Domenica Live”, continua in un’altra Storia, “e stavolta non mi risparmierò!”. Che cosa avrà mai da dire Daniele durante il fuoco incrociato con gli altri tre protagonisti di questa querelle senza fine?

