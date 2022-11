Daniele Pompili smentisce Floriana Secondi: “Io gay? Tra noi vera relazione”/ “La gravidanza? Si contraddice”

Floriana Secondi ha mentito? Daniele Pompili contrattacca e smonta la sua versione

Daniele Pompili smentisce Floriana Secondi. In una delle recenti puntate di Belve condotto da Francesca Fagnani, Floriana intervenendo come ospite aveva dichiarato di aver avuto solo una notte d’amore con Daniele asserendo che lui fosse omosessuale. Intervistato dal Settimanale Ora, Daniele Pompili ha però controbattuto alle dichiarazioni della sua ex Floriana Secondi accusandola di insensibilità e mancanza di rispetto. Daniele Pompili parla infatti di una relazione duratura con Floriana Secondi: “Nessuno mi aveva informato, vedo Floriana che parla di me e resto sorpreso da queste cose che sta dicendo che non sono assolutamente vere. Dice: “Non ho avuto nessuna relazione con questo ragazzo. Ho avuto una liason di una sera. Lui si è addebitato una gravidanza che non era la sua, lui è gay”. La nostra è stata una vera e propria relazione”.

Daniele si è detto poi contrariato per il fatto che Floriana abbia sbandierato ai quattro venti il suo orientamento sessuale: “Perché rinnegare questa storia puntando l’accento sulla sessualità di una persona dicendo: “lui è gay”, tanto da darmi un’etichetta? Questo significa che una persona non è libera di vivere la sua sessualità come desidera. Una persona può essere eterosessuale e scegliere di avere anche un’esperienza con lo stesso sesso, non per questo è gay, casomai è bisessuale”.

Floriana Secondi era rimasta incinta di Daniele Pompili. Durante la trasmissione di Belve però l’ex gieffina ha confidato che fu Daniele ad addebitarsi quella gravidanza. Al Settimanale Ora, Daniele accusa Floriana di aver trattato l’argomento dell’aborto in maniera superficiale e poi svela un retroscena inedito. Daniele ha chiarito infatti che fu Floriana a comunicargli della gravidanza dicendogli che era lui il padre del bambino che portava in grembo: “Fu lei stessa a darmi comunicazione della gravidanza in maniera privata. Io ero contentissimo, eravamo nel pieno della nostra relazione, purtroppo non è andata a buon fine. Lei pubblicò una lettera, in cui diceva: “Daniele sono incinta di te e tu sei il padre”, sentendo le sue parole su Rai2 ha detto che io mi sono addebitato una gravidanza. Sono sbalordito”.

Dopo che l’intervista andò in onda, Daniele Pompili pubblicò un post sui social esprimendo il suo disappunto: “Nell’intervista andata in onda ieri sera su Rai2 al programma Belve condotto dalla Giornalista Francesca Fagnani, noto che Floriana parla ancora di me e di noi e nel parlare si è contraddetta come del suo solito dicendo appunto cose non vere e difatti la conduttrice le ha fatto notare le sue contraddizioni, sto vedendo che stanno uscendo vari articoli in Google di testate importanti come Dagospia che riportano le parole dette su di me da Floriana lei ha detto la sua contraddicendosi palesemente ed ovviamente mentre lo faceva si toccava il naso e i capelli gesti che fa quando sa di mentire io solo per ora non aggiungo altro…”. Come replicherà Floriana Secondi?











