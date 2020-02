Daniele Pompili/ “Sono bisessuale, ho chiesto scusa a Floriana per..” (Domenica Live)

Daniele Pompili smentisce ancora una volta di essere omosessuale. A parlare per la prima volta del suo orientamento, è stata Floriana Secondi, smentendo, di fatto, che tra loro, in passato, ci sia stata una relazione sentimentale. Pompili, però, non ci sta e in un collegamento video con Domenica Live sottolinea che ciò che dice la sua ex migliore amica è falso: “Sto in silenzio perché siamo in una fascia protetta – dice Pompili dal salotto dal quale è collegato – Tu stai dicendo a me che sono gay, io, tranquillamente, davanti a Barbara, quando sono stato ospite a Domenica Live ho detto che sono bisessuale”. Floriana ribadisce di non essere interessata all’etichetta, e che non ci sarebbe nulla di male nell’uno o nell’altro caso, ma preferisce fare chiarezza, sottolineando che, a parte lei, Pompili potrebbe non aver mai avuto una fidanzata: “quante donne hai avuto? – tuona l’ex gieffina – Io l’unica, una sera”.

DANIELE POMPILI VS FLORIANA SECONDI: “TI HO CHIESTO SCUSA, NON BASTA?”

Di fronte alle accuse di Floriana Secondi, Daniele Pompili sottolinea di avere avuto, in passato, una relazione durata ben quattro anni: “Oltre a te – precisa l’ospite di Domenica Live – ho avuto un’altra ragazza, abbiamo avuto un rapporto di 4 anni e lo può testimoniare”. Pampili poi tuona: “non giocare sulla mia sessualità”, prendendo – di fatto – le distanze dalle dichiarazioni della sua ex amica. In studio, intanto parte lo scontro con l’altro grande protagonista di questo dibattito, Moreno Merlo, uno scontro che non si è mai spento sui social e che oggi si arricchisce di nuovi dettagli: “io con te non mi ci cambio nemmeno un’unghia della mano”, dice Pompili a Merlo, “io sono un uomo, a differenza tua, porto rispetto a una donna. Rispetto a te – aggiunge – ho esperienza televisiva e non cito i programmi in cui ho lavorato, tu che lavoro fai, il mantenuto?”. Nelle sue parole, anche le scuse a Floriana, per aver detto il falso sul fatto che facesse i film a luci rosse: “ti ho chiesto scusa, non basta?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA