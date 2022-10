Daniele Potenzoni come sarebbe oggi/ Nuova age progression mostra l’aspetto attuale

Una nuova immagine “invecchiata” di Daniele Potenzoni mostra come sarebbe oggi, 43enne a 7 anni dalla scomparsa (avvenuta nella metro di Roma il 10 giugno 2015), grazie all’age progression elaborata di recente dalla Polizia di Stato. Si tratta di una foto, spiega Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?, che secondo il padre di Daniele Potenzoni, Franco, restituirebbe un aspetto decisamente più verosimile rispetto a quella che fu prodotta tempo fa e che lo vedeva con barba e capelli lunghi. La speranza di ritrovare Daniele Potenzoni non si è mai spenta e i familiari chiedono di non abbassare la guardia su possibili avvistamenti.

Omicidio Mattia Caruso/ Dj del paese “Ho visto Valentina quella sera, era fredda...”

Nel corso di questi anni, diverse sono state le segnalazioni sul caso ma nessuna, finora, avrebbe portato alla soluzione e al suo ritrovamento. Per questo il papà chiede con forza che la nuova age progression abbia la massima diffusione, così da poter agevolare il riconoscimento del figlio per come sarebbe oggi. Il primo invecchiamento prodotto sull’immagine del volto di Daniele Potenzoni, secondo il padre, non permetterebbe di riconoscerlo facilmente ma il secondo, diffuso poche ore fa, avrebbe buone chance di corrispondere all’attuale aspetto di Daniele Potenzoni. Franco Potenzoni, ai microfoni di Chi l’ha visto?, ha fatto sapere di essere “molto contento” della nuova immagine elaborata: “Per noi è questo Daniele oggi“.

Joseph Capriati/ La storia del dj accoltellato dal padre al culmine di una lite

Daniele Potenzoni, la scomparsa a Roma 7 anni fa

Daniele Potenzoni è scomparso 7 anni fa all’età di 36 anni. Era il 10 giugno 2015 quando di lui, residente con i genitori a Pantigliate (Milano) e affetto da autismo, si sono perse le tracce. Quel giorno era andato a Roma con un gruppo di giovani e tre accompagnatori per l’udienza di Papa Francesco, ma quel momento di festa si sarebbe presto tradotto in un incubo ancora oggi senza soluzione. Daniele Potenzoni sarebbe sparito, senza un telefonino, nella metropolitana della Capitale dopo che la comitiva, salita su un treno della linea A alla stazione Termini, sarebbe scesa per l’insufficienza di posti in attesa di quello successivo. Daniele Potenzoni sarebbe rimasto su quello poi partito e non è stato più ritrovato.

Gianna Del Gaudio/ Difesa di Tizzani: "Dna dell'assassino nei guanti, sulla scena..."

L’Associazione Penelope che si occupa di casi di persone scomparse, attraverso il suo sito web ha ricordato alcuni elementi che potrebbero essere utili per il ritrovamento di Daniele Potenzoni. Al momento della scomparsa, l’uomo indossava una maglia tipo polo color salmone, pantalone chiaro e scarpe da ginnastica blu con lacci arancioni. Alcuni segni particolari potrebbero aiutare nell’individuazione: una evidente malformazione al naso e l’assenza del dente canino superiore destro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA