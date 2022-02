Daniele Quartapelle è Renato Zero a “Tali e Quali 2022″/ “Le mie non sono imitazioni”

“Tali e Quali“, versione di nip di “Tale e Quale Show” appassiona il pubblico per le imitazioni che sembrano quasi del tutto simili all’originale da parte di chi è in gara. E tra i concorrenti che hanno la possibilità di giocarsi il titolo c’è Daniele Quartapelle, che ben prima di approdare in Tv si è fatto conoscere per avere assunto le sembianze di Renato Zero.

Tali e Quali Show 2022, finale/ Diretta e vincitore: Leonardo Pieraccioni giudice

Non sono mancati nei suoi confronti i complimenti della giuria, in modo particolare da parte di Cristiano Malgioglio, uno che solitamente è sempre piuttosto riluttante quando si tratta di valutare positivamente qualcuno. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha sottolineato non solo le sue doti vocali, ma anche la somiglianza fisica. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Massimo Lopez, che era presente in studio in veste di giudice speciale.

Chi è Veronica Perseo, da "Tali e Quali" a Oggi/ La sua nuova canzone

Daniele Quartapelle a “Tali e Quali” imita Renato Zero: la sua scelta

Per Quartapelle la passione per la musica è nata sin da quando era un bambino e gli è stata trasmessa dal papà. Non è la prima volta che lui decide di imitare Renato Zero (lo ha fatto esibendosi in alcuni locali anche negli anni passati), anche se in un primo momento lui non sembrava intenzionato a partecipare alla trasmissione condotta da Carlo Conti: “Non sono andato per gareggiare, pensavo di essere più un ospite che un concorrente – ha detto in un’intervista a ‘Il Quotidiano del Lazio’ -. Quest’anno compio 23 anni di Renato. La mia imitazione indubbiamente mi ha spinto a mettermi in gioco e a volerci provare. Io sono un artista emergente al di fuori del programma, sono consapevole che questo potrà aiutare la mia carriera”.

Gianfranco Lacchi è Gianni Morandi a "Tali e Quali"/ Il suo "Morandiamo" è un successo

Terminata questa esperienza, lui ha in mente alcuni progetti da portare avanti: “Spero che ‘Tali e Quali’ porti alla realizzazione dei miei progetti che perseguo da sempre. Come fare un mio disco di inediti e creare una tournée più complessa. Vorrei alzare un po’ il tiro e la popolarità. Il mio primo disco è stato ‘Vivere a metà’, qualche anno dopo è uscito ‘Vita da Vip’. Ci saranno altre novità che spero usciranno quest’anno”.

Ma già qualche tempo fa lui aveva voluto essere chiaro su come giudicare le sue performance: “Quello che ci tengo a sottolineare è che al di là dell’imitazione del grande Renato Zero, le mie canzoni non sono delle cover dell’artista ma delle mie interpretazioni. Infatti i miei spettacoli si chiamano ‘Daniele si nasce’, nulla a che vedere con le cover band legate al cantante” – aveva detto a ‘La Gazzetta dell’Irpinia’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA