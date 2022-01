Daniele Quartapelle, Tali e Quali 2022/ Renato Zero come non l’avete mai visto

Daniele Quartapelle, la sua vittoria nella seconda puntata

Daniele Quartapelle è stato il vincitore della seconda puntata di “Tali e Quali 2022” e sarà nella rosa di finalisti che si contenderanno il titolo di vincitore assoluto di “Tali e Quali 2022”. Nei panni di Renato Zero con la canzone “I migliori anni della nostra vita”, Daniele Quartapelle ha fatto venire i brividi agli spettatori e ha strappato qualche lacrimuccia di commozione a tutto il pubblico e in particolare alla regina della serata Loretta Goggi. Giorgio Panariello altro giudice ha commentato così l’esibizione di Daniele: “Io intepreto Renato Zero, lui è Renato Zero”. Da sottolineare che anche il riluttante Cristiano Malgioglio ha fatto i complimenti ed è rimasto stupefatto dalla somiglianza sia vocale che fisica al grande Renato. Anche l’ultimo giudice Massimo Lopez nei panni di Maurizio Costanzo ha elogiato la performance dell’artista romano.malgiog

Daniele Quartapelle, per lui interpretare Renato Zero è il pane quotidiano

Daniele Quartapelle si esibisce da tempo in spettacoli intitolati “Daniele si Nasce“, che sono vere e proprie interpretazioni dell’amato Renato, per dare modo al pubblico che va ad ascoltarlo di svagarsi e distogliere l’attenzione dalla quotidianità. Nei giorni seguente la sua vittoria della seconda puntata, i riflettori si sono accesi su di lui, rimasto comunque schivo e impassibile. Adesso la grande occasione: quella di affermarsi definitivamente divento il campione di “Tali e Quali”, spin off del talent di successo Tale e Quale Show. Anche questa versione “Nip” è condotta dal sempreverde Carlo Conti ed ha una giuria composta da: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Massimo Lopez. Tali e Quali 2022 va in onda su Rai Uno in prima serata. Oltre la diretta tv, sarà possibile vedere il programma in streaming sul sito RaiPlay.

