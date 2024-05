Daniele Radini Tedeschi asfalta Joe Bastianich all’Isola: “Capitalista senza umiltà”/ Lui sbotta: “Ignorante”

Daniele Radini Tedeschi e Joe Bastianich, scoppia la lite in diretta all’Isola dei Famosi 2024

È lite anche a distanza tra Daniele Radini Tedeschi e Joe Bastianich all’Isola dei Famosi 2024. Tra i due non corre buon sangue e l’ostilità viene ribadita anche nel corso della settimana puntata del reality, quando Daniele, tornato in Italia dopo il voluto ritiro, critica l’ex compagno d’avventura dallo studio. Lo spunto è uno sfogo personale di Joe, nel quale il ritoratore si definisce “una persona difficile, che pretende sempre tanto da se stesso”.

Daniele interviene dallo studio e attacca Joe: “Io sento sempre più puzza di capitalismo in quello che dici, non me la dai a bere.” così continua: “Voglio dirti che siamo due persone lontanissime, perché abbiamo due visioni della vita totalmente diverse: tu ragioni con la qualità-prezzo, parli di profitto, tu stai impaginando la tua presenza nell’Isola come una forma di ricerca assoluta del profitto. Per te pescare dei pesci è una sofferenza poi non poterli vendere a 80 dollari in un ristorante.”

Daniele Radini Tedeschi contro Joe Bastianich, lui replica: “Ignorante!”

Daniele Radini Tedeschi tiene infine a sottolineare quanto sia differente da Joe Bastianich: “Vedo una distanza siderale tra me e te, io ho una concezione che può essere più sociale, tu sei un capitalista senza umiltà, io ho una concezione, parlo di socialismo!” Quando Vladimir Luxuria chiede allora a Joe la sua replica alle accuse ricevute, lui tuona: “Le persone un po’ ignoranti devi lasciarli imparare”. Tedeschi, però, è pronto a replicare a tono: “Io non sono ignorante, ti ho fatto una piccola lezione di socialismo, ma tu rimani nel tuo capitalismo!”











