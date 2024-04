Daniele Radini Tedeschi, nuovo ritiro all’Isola dei Famosi 2024?/ “Abbandona momentaneamente”: cos’è successo

Daniele Radini Tedeschi, perché ha abbandonato momentaneamente l’Isola dei Famosi 2024?

L’Isola dei Famosi 2024 non è iniziata nel migliore dei modi. Vladimir Luxuria si auspicava che questa edizione non avrebbe visto ritiri o squalifiche, ma la verità è che sono già arrivati entrambi. Un infortunio, poi l’arrivo del Covid che ha colpito tre naufraghi, e ancora la squalifica di Francesco Benigno: i problemi, in queste prime settimane, non sono mancati per il gruppo, e forte un altro ritiro è in arrivo. Stando, infatti, alle anticipazioni, Daniele Radini Tedeschi ha abbandonato momentaneamente l’isola.

A rivelarlo è il Diario Del Giorno 16 su Mediaset Infinity, che recita: “Daniele, ancora risentito per il famoso furto di cibo, si ribella di fronte all’organizzazione delle scorte da mangiare e si infervora con tutti coloro che, pur avendo violato il regolamento, non hanno avuto il coraggio di confessarlo. L’alba del sedicesimo giorno porta con sé buoni propositi. Come di consueto, Matilde riunisce l’intero gruppo per dare il via ad una intensa sessione di stretching in riva al mare. Aras, invece, decide di non partecipare al risveglio muscolare e prova a riaccendere il fuoco, mentre Daniele abbandona momentaneamente la Playa”.

Infortunio o problema di salute per Daniele Radini Tedeschi?

Dopo lo scontro con i compagni d’avventura, Daniele Radini Tedeschi ha abbandonato la playa. Non sono però specificate le motivazioni della sua assenza, che è continuata anche nel giorno 17 dell’Isola dei Famosi 2024. Di lui, infatti, non c’è ancora traccia nel gruppo. Daniele potrebbe aver avuto necessità di un controllo medico, come spesso accade all’Isola dei Famosi, ma c’è anche il timore di un altro possibile caso di Covid. Fatto sta che aleggia all’Isola la possibilità di un altro ritiro, che sarebbe anche abbastanza pesante, visto il ruolo da protagonista finora avuto dal concorrente.











