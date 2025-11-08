Tutto su Daniele Raineri, il fidanzato di Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran il 19 dicembre 2024 e liberata a gennaio 2025.

Daniele Raineri è un giornalista nonché un esperto di conflitti internazionali. Originario di Genova, è un corrispondente di guerra e ha lavorato soprattutto in Medio Oriente come Iraq, Siria e Yemen dove ha anche imparato l’arabo. Per il Foglio, ha lavorato come corrispondente da New York e da Il Cairo e ha lavorato anche con La Repubblica come inviato all’estero occupandosi soprattutto della guerra in Ucraina. Fidanzato con Cecilia Sala, la giornalista che è stata arrestata in Iran mentre svolgeva il proprio lavoro il 19 dicembre 2024, Daniele Raineri ha combattuto in prima linea per la sua liberazione insieme alla famiglia.

In un articolo ha descritto le condizioni detentive della fidanzata e, dopo la liberazione, l’8 gennaio 2025, ha rilasciato le prime dichiarazioni all’Ansa spiegando di averla sentita in attesa del rientro in Italia avvenuto qualche giorno dopo.

Daniele Raineri e Cecilia Sala: una vita privata riservatissima

Durante i giorni di prigionia di Cecilia Sala in Iran, Daniele Raineri, sul proprio profilo Instagram, aveva pubblicato una foto della fidanzata spiegando che era stata arrestata in Iran dove era arrivata con un visto giornalistico per lavorare, il penultimo giorno del suo lavoro. Il giorno della liberazione, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso la sua gioia scrivendo “Cecilia è libera, grazie a tutti”. Il giorno, poi, in cui la giornalista è rientrata in Italia, è arrivato l’abbraccio in aeroporto.

Nel suo primo post su Instagram post rientro in Italia, Cecilia ha pubblicato proprio la foto dell’abbraccio in aeroporto con il compagno Daniele scrivendo: “Ho la fotografia più bella della mia vita”. Un momento importante e toccante per entrambi che, oggi, vivono la vita privata con discrezione e riservatezza.