Il mondo del gossip e quello del calcio tornano a unirsi a doppio filo, il calciatore ex Juventus ed Empoli Daniele Rugani è finito al centro della cronaca rosa negli ultimi tempi per via della fine della relazione con la moglie Michela Persico. I due, sposi nel 2024, hanno interrotto il loro legame nelle ultime settimane e come riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, pare che nel cuore del calciatore ci sia Valentina. Una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, che l’esperto social ha presentato cosi: “Vive a Milano, è lei al cento per cento, ci ho parlato anche poco fa, vuole vivere la sua storia delicata con Daniele e non cerca hype” ha garantito Rosica parlando per la giovane nuova fiamma del calciatore.

Daniele Rugani non si è esposto sulla questione, anche se non ci sono ormai più dubbi sulla fine del suo matrimonio. E’ stata la stessa showgirl a rompere il silenzio di recente, soffermandosi sullo stato complicato del suo matrimonio con l’ex Juventus, da poco tornato anche in Nazionale: “Da tempo non vivo un periodo facile, volevo solo tutelare mio figlio. Si occuperà di tutto il mio legale, ma speravo non andasse così“.

Daniele Rugani e la fine del matrimonio con Michela Persico: nel 2020 è nato Tommaso

Un amore di lunga data, con una relazione nata diversi anni fa e che nel 2020 aveva portato anche alla nascita del piccolo Tommaso. Il matrimonio tra Daniele Rugani e la sua Michela Persico sembra giunto al termine, con il calciatore che avrebbe già trovato il modo di consolarsi con la giovanissima Valentina. L’ultimo anno sicuramente è stato complicato per la coppia, con Rugani che si è trasferito ad Amsterdam vista la nuova avventura con la maglia dell’Ajax.

Già in passato la stessa Michela Persico, giornalista apprezzata a Mediaset, ha raccontato le difficoltà incontrate anche negli anni torinesi vissuti al fianco del marito: “All’inizio ho fatto un po’ di fatica perché non conoscevo nessuno e non ho trovato semplice legare con le persone”.

