Daniele Rugani e Michela Persico/ “Il bimbo in arrivo? Una sorpresa piena di gioia”

Su Chi, Daniele Rugani e Michela Persico hanno raccontato come è nata la loro storia d’amore: il difensore della Juventus e la sua fidanzata in questi mesi di lockdown da Coronavirus sono finiti sulle cronache quotidiane a lungo, purtroppo per il fatto che lui è stato il “paziente zero” della nostra Serie A (il primo calciatore trovato positivo al Covid-19) e lei, incinta come aveva già rivelato, è stata a sua volta contagiata. Con toni più leggeri, avendo superato il periodo critico o comunque poco felice, hanno fatto un tuffo nel passato e ricordato i bei tempi andati. E’ stata soprattutto Michela a parlare di come si sono conosciuti: galeotto fu un torneo di tennis a Brescia ma anche Maggie, il chihuahua della Persico. Una signora se ne lamentava, lei dovette cambiare posto e l’unico libero era, guardacaso, di fianco a Rugani. Da cosa nasce cosa, peraltro in quel periodo lei stava per firmare a Mediaset e il primo servizio affidatole riguardava proprio il trasferimento del difensore alla Juventus (all’epoca giocava nell’Empoli): amicizia su Facebook e messaggi, e il gioco era fatto.

DANIELE RUGANI E MICHELA PERSICO

Più o meno, perché poi Michela Persico ha confidato che la relazione di una giornalista sportiva con un calciatore non fosse vista di buon occhio: “Rinuncio al mio contratto, se sarò brava continuerò come freelance”: è finita a 7Gold, ma quel pensiero le è venuto per essersi accorta che improvvisamente i suoi orari di lavoro erano cambiati, e con quelli nuovi le era sempre più difficile vedere Daniele. Il quale, da parte sua – facendo un passo indietro – ha rivelato che suo padre Ubaldo gli aveva già indicato Michela tra la folla sulle tribune di Brescia: “Ti servirebbe una così” disse, e non poteva essere più profetico. Oggi che è incinta del settimo mese, Michela dice che la storia sarà da raccontare perché non ha avuto nausee o problemi fisici o di salute legati alla gravidanza; il bambino sarà un maschio, lo chiameranno Edoardo, Riccardo o Tommaso e Rugani “impazzirà di gioia vedendo il suo amore per gli animali”.

Lei ha anche confidato che il piano sarebbe stato quello di aspettare un altro anno: “Non siamo stati attenti” dice, ma la gioia per il nuovo arrivato ha il sopravvento: già prima infatti la coppia sapeva ed era convinta che, se lei fosse rimasta incinta prima del previsto, sarebbe stata comunque una notizia straordinaria. Rugani, che nel corso dell’intervista ha lasciato maggiore spazio alla fidanzata, ha spalleggiato Michela: anche lui ha detto di essere rimasto sorpreso per la gravidanza, ma ovviamente in termini positivi. “Sarò un padre innamorato, affettuoso, pronto a giocare. Sarò il primo alleato di mio figlio”.



