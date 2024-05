Daniele Rugani e Michela Persico si sono sposati/ Festa sontuosa e invitati vip speciali

Daniele Rugani e Michela Persico si sono sposati ieri, mercoledì 29 maggio, presso la Chiesa di San Carlo Borromeo, in Piazza San Carlo a Torino. La coppia ha coronato il suo sogno d’amore circondati da amici e parenti, dopo anni di relazione e la nascita del primo figlio Tommaso.

Sui social i due non hanno postato foto sui social, ma alcuni amici hanno scattato alcuni momenti per loro in attesa dell’album ufficiale. La moglie del giocatore della Juventus ha sfoggiato un bellissimo e maestoso abito bianco per celebrare uno dei giorni più belli della sua vita. Tra gli invitati anche alcuni noti vip come: Cristina Chiabotto, Nicolò Fagioli, Federico Gatti e Manuel Locatelli.

Fedez nel mirino a La vita in diretta e Pomeriggio Cinque: frecciate pesanti dagli ospiti/ "Non si sopporta"

Daniele Rugani e Michela Persico si sono sposati: la romantica proposta di matrimonio

La coppia, insieme dal 2000, è convolata a nozze ieri con un cerimonia elegante e sontuosa. La romantica proposta di matrimonio è avvenuta al concerto di Calcutta: Michela Persico era intenta a cantare, mentre Daniele Rugani era dietro di lei pronto ad inginocchiarsi con l’anello. Emozionatissima lei aveva risposto ‘sì’ all’amore della sua vita e padre di suo figlio Tommaso.

Anita Olivieri e Alessio Falsone a Temptation Island 2024 dopo la rottura? Silenzio rotto/ "Mi hanno contatta

Circa un mese fa, poi, la moglie del calciatore ha lasciato trapelare alcune notizie sui preparativi per le nozze: “E da oggi la nostra Chiesa ci aspetta! Corso prematrimoniale fatto” aveva dichiarato Persico ai fan, svelando un dettaglio importante. Michela aveva poi condiviso anche alcune informazioni sulle composizioni floreali del grande giorno: “Le rose bianche saranno il fiore scelto e il tema dominante della nostra giornata“. Ieri, accompagnata all’altare dal padre, la moglie di Rugani ha coronato la fiaba d’amore che stava aspettando.











© RIPRODUZIONE RISERVATA