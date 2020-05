Daniele Santoianni, arrestato ex Grande Fratello 10/ Prestanome dei boss della mafia

Pubblicità

C’era anche Daniele Santoianni fra le “reclute” di Cosa Nostra, la nota mafia siciliana. L’ex broker, nonché ex concorrente del Grande Fratello 10, è finito agli arresti domiciliari, fermato dalle forze dell’ordine nell’ambito di una maxi retata che ha portato all’esecuzione di ben 91 ordinanze di custodia cautelare. A dare notizia è l’edizione online di Repubblica, che cita l’ex concorrente del reality show di casa Mediaset, scomparso senza avere successo dopo l’esperienza in televisione. Secondo quanto emerso, Santoianni, forse in difficoltà economiche, aveva iniziato a fare da prestanome ai mafiosi, attraverso una società per la vendita del caffè. Da qualche ora a questa parte è stato fermato dalla procura di Palermo e dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che lo accusano di far parte del sistema di riciclaggio di denaro a cui capo vi è il clan Fontana, storica famiglia siciliana, da anni trasferitasi a Milano. L’operazione è scattata nella notte a Palermo, dove gli esponenti mafiosi del clan Acquasanta si erano infiltrati in alcuni ippodromi cittadini, nonché in una cooperativa che lavora ai cantieri navali.

DANIELE SANTOIANNI E NON SOLO: 91 ARRESTI DA PALERMO A MILANO

A Milano, invece, arresti per i Fontana, leggasi Gaetano, Giovanni e Angelo, i tre figli di Don Stefano, considerato uno dei fedelissimi di Totò Riina, morto nel 2013. Arrestata anche la figlia del boss dell’Acquasanta, Rita, nonché Angela Teresi, la moglie. E in Lombardia si trovavano anche coloro che gestivano la commercializzazione di cialde e capsule di caffè, uno degli ultimi business, insospettabile, su cui i mafiosi hanno allungato i loro tentacoli. Un’indagine che parte da lontano quella che ha portato ai 91 fermi di oggi, iniziata addirittura dal compianto giudice Falcone negli anni ’80, il primo che aveva iniziato a scalfire il regno dell’Acquasanta. “I clan sono pronti ad approfittare della situazione attuale – le parole del gip Piergiorgio Morosini, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare – sono sempre pronti a dare la caccia ad aziende in stato di necessità. Con la crisi di liquidità di cui soffrono imprenditori e commercianti, i componenti dell’organizzazione mafiosa potrebbero intervenire dando fondo ai loro capitali illecitamente accumulati per praticare l’usura e per poi rilevare beni e aziende con manovre estorsive, in tal modo ulteriormente alterando la libera concorrenza”. Sequestrati beni per un valore di 15 milioni di euro. Tornando a Daniele Santoianni, si attende la sua eventuale replica nonchè quella dei suoi avvocati, per comprendere al meglio la sua posizione in questa vicenda. Fino a che non ci sarà la condanna, il ragazzo risulterà essere innocente.



