Daniele Scardina a Ballando con le stelle 2020/ Da Diletta Leotta a Veera Kinnunen?

Daniele Scardina a Ballando con le stelle 2020. La notizia non è una novità visto che Milly Carlucci, in piena pandemia, convinta di poter andare in onda, aveva annunciato al mondo i suoi nuovi concorrenti, e adesso? King Toretto poco fa ha confermato la sua presenza nel programma danzante del prime time di Rai1 con un video in cui appare seduto in auto con la musica in sottofondo (si fa per dire visto che copre le sue parole) annunciando che dal 12 settembre sarà protagonista di Ballando con le stelle. L’hype è alle stelle soprattutto per la sua storia, non sono professionale, e dopo quello che abbiamo visto accadere sul palco e dietro le quinte del programma vip, anche per Daniele Scardina arriveranno passione e amore tra una coreografia e l’altra?

DANIELE SCARDINA A BALLANDO CON LE STELLE 2020, CHI SARA’ LA SUA INSEGNANTE?

I curiosi del gossip ci tengono a precisare che da un po’ ormai la sua storia con Diletta Leotta sembra archiviata e a questo punto il pugile potrebbe avere il cuore libero e la voglia di ricominciare magari con una sportiva nonché insegnate di ballo di Ballando con le stelle, che sia proprio Veera Kinnunen la fortuna che potrà danzare con lui nella nuova edizione del programma. Dopo quello che è successo lo scorso anno Dani Osvaldo (passione naufragata poche settimane dopo tra polemiche, gossip e le frecciatine dell’ex Stefano Oradei) e l’avvistamento con un misterioso giovane, la ballerina arriverà nel programma con la mente sgombra e il cuore pronto a tornare a battere? Per il momento le coppie non sono ancora state annunciate ma il toto nomi è già iniziato.

Ecco il video annuncio di Daniele Scardina pubblicato poco fa su Instagram:





© RIPRODUZIONE RISERVATA