Daniele Scardina a Ballando con le stelle 2020/ Fidanzato Diletta Leotta in pista

Daniele Scardina concorrente di Ballando con le stelle 2020. Secondo la redazione spettacolo di TPI, il pugile, fidanzato di Daniele Leotta, avrebbe ceduto al corteggiamento di Milly Carlucci che, per la nuova edizione del talent show, sta mettendo su un cast stellare. Daniele Scardina, infatti, sarebbe il terzo concorrente confermato dopo Elisa Isoardi e Barbara Bouchet. Classe 1992, Daniele Scardina è uno dei pugili italiani più famosi e il suo nome è diventato ormai conosciuto anche dagli amanti del gossip per la sua storia d’amore, ormai confermata, con Diletta Leotta. I due, dopo essersi incontrati la scorsa estate, hanno continuato a frequentarsi senza mai confermare l’amore nonostante le numerose paparazzate. Le prime dichiarazioni ufficiali che confermano la storia con Diletta Leotta sono state rilasciate da Scardina solo pochi mesi fa.

Daniele Scardina a Ballando con le stelle 2020: Diletta Leotta prima fan

Dopo Diletta Leotta, protagonista del Festival di Sanremo 2020, il fidanzato Daniele Scardina è pronto a farsi conoscere dal pubblico di Raiuno non solo come pugile e come fidanzato della bella conduttrice, ma come persona. Sarà lui, secondo quanto svela la redazione spettacolo di TPI lo sportivo del cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. A fare il tifo per lui sarà sicuramente Diletta Leotta, pronta a seguirlo in questa sua nuova avventura. I fans della coppia sono già curiosi di scoprire le doti ballerine del pugile. Diletta resterà a bordo pista ad ammirare il fidanzato o sarà pronta a scendere in pista durante la puntata che, in ogni edizione, viene dedicata alle sorprese familiari? La coppia, finora, ha sempre evitato di mostrarsi insieme agli eventi mondani. Anche durante Sanremo, Scardina ha seguito da lontano la sua fidanzata. La Leotta farà lo stesso per non rubargli la scena?

© RIPRODUZIONE RISERVATA