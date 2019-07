Daniele Scardina chi è?/ Il pugile beccato in atteggiamenti intimi con Diletta Leotta

Daniele Scardina è uno dei personaggi più ricercati di queste ore. Il motivo è semplice, secondo gli ultimi rumors di gossip, pare che il 27enne lottatore sia la nuova fiamma di Diletta Leotta. A lanciare lo scoop è il settimanale di gossip Spy, che ha catturato in atteggiamenti teneri la bella conduttrice di Dazn e appunto il pugile originario di Rozzano, periferia di Milano. Per chi non lo conoscesse, Scardina è l’attuale campione del mondo IBF dei pesi Supermedi, ed il suo soprannome è quello di “King Toretto”. Ha la faccia da duro, tutto muscoli e iper tatuato, il classico esempio di ragazzo che ha sfondato nello sport per fuggire da una realtà complicata come quella della periferia meneghina. Scardina, oltre alle sue abilità sportive, è noto anche per essere spesso e volentieri in compagnia dei rapper della scena di Milano, a cominciare da Gue Pequeno, suo grande amico, passando per Fedez, Sfera Ebbasta e Marracash. Alto 184 centimetri, nato nel 1992, ha debuttato nel mondo della boxe professionistica nel 2015, ottenendo fin da subito grandi successi.

DANIELE SCARDINA CHI È?

Il suo profilo Instagram vanta 108mila follower, ma siamo certi che dopo le notizie di oggi i suoi seguaci potrebbero aumentare a dismisura. Basta infatti aprire uno scatto recente pubblicato dallo stesso Scardina, per leggere messaggi inerenti al presunto nuovo flirt con la bella conduttrice di Dazn, molti dei quali impossibili da pubblicare per ovvi motivi. Non è la prima volta che Daniele e la Diletta si ritrovano assieme, visto che qualche mese fa si era tenuto un incontro di pugilato a Milano a cui ha preso parte proprio il boxeur di Rozzano, e presentato dalla bell’agrigentina. Chissà che il loro rapporto non nasca da lontano, e sia sfociato in queste ore, alla luce anche della recente rottura fra la Leotta e il suo storico fidanzato Matteo Mammì. Scardina si è trasferito dal 2014 a Miami, e in una recente intervista aveva parlato così della sua grande passione per i tatuaggi: “Qui a Miami non ho pensato granché all’inchiostro, Tra allenamenti e incontri ufficiali, non è che alla fine abbia così tanto tempo libero! Diciamo che preferisco restare concentrato sulla boxe”.

