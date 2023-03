Daniele Scardina, come sta?/ Dopo il malore: condizioni stabili ma resta grave

DANIELE SCARDINA COME STA? CONDIZIONI STABILI MA…

Come sta Daniele Scardina? Le condizioni del pugile per il momento sono stabili, ma restano molto gravi. Riavvolgiamo il nastro: Daniele Scardina si è sentito male nel pomeriggio di martedì 28 febbraio, mentre si allenava presso la palestra Fit Square a Buccinasco, nell’area metropolitana di Milano. È stato trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano, in codice rosso: immediatamente operato, con intervento chirurgico pienamente riuscito come ha raccontato – lo riporta il Corriere della Sera – il manager Salvatore Cherchi. “Hanno asportato tutto il sangue ed è stato tutto pulito” ha detto, ma adesso bisognerà avere pazienza e pregare perché le condizioni possano migliorare.

Diletta Leotta, il messaggio a Daniele Scardina/ Sostegno all'ex fidanzato: "Forza"

Quello che appare chiaro è che Scardina non salirà mai più su un ring: il prossimo 24 marzo avrebbe dovuto debuttare, all’Allianz Cloud di Milano, nei mediomassimi contro Cedric Spera ma quell’incontro non avverrà mai, e appunto è parecchio difficile ipotizzare oggi che King Toretto, questo il soprannome con cui il pugile è conosciuto, possa tornare al suo sport. Al momento ovviamente conta il giusto, l’importante è che Scardina si possa riprendere.

Daniele Scardina, come sta dopo malore?/ Roberto Alessi: "È andato in coma da solo"

COSA È SUCCESSO A DANIELE SCARDINA?

Il malore che ha colpito Daniele Scardina martedì pomeriggio pare sia stato provocato da un ematoma sottodurale. Il Corriere della Sera cita un video nel quale si vede il pugile scherzare durante l’allenamento, provare in solitaria qualche movimento e poi accasciarsi a terra dopo aver avvertito un fortissimo dolore all’orecchio e alla gamba destra. Da segnalare come non sia stato aperto alcun fascicolo per lesioni colpose: pare infatti, questo almeno dai primi accertamenti, che questo malore non sia stato provocato da qualche colpo subito ma sia stato in realtà un problema di salute.

MALORE DANIELE SCARDINA, OPERATO ALLA TESTA/ Ultime notizie: intervento riuscito

Naturalmente, nei prossimi giorni si cercherà di fare maggiore chiarezza sull’accaduto; ad ogni modo, per ora prevale l’ipotesi che la rottura delle vene a ponte della superficie cerebrale sia appunto avvenuta all’improvviso, senza traumi. Questo almeno mostra il video; noi non possiamo fare altro che tenere aggiornati sulle condizioni di salute di Daniele Scardina e pregare e sperare che almeno King Toretto possa riprendersi; sul fatto poi che sia in grado in futuro di salire nuovamente su un ring, questo come detto sarà già più difficile…











© RIPRODUZIONE RISERVATA