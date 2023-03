Daniele Scardina come sta dopo malore/ Il manager: “L’ultima risonanza è positiva”

Arrivano buone notizie in merito alle condizioni fisiche di Daniele Scardina, il lottatore che è stato operato di recente alla testa dopo essersi sentito male il 28 febbraio. Alessandro Cherchi, manager del 30enne atleta, ha fatto sapere che: «Oggi ha fatto una risonanza che ha dato risultato positivo. Adesso bisogna aspettare che migliori per poi risvegliarlo definitivamente», così come si legge sul sito del quotidiano il Corriere della Sera. Daniele Scardina si era sentito male a fine mese scorso mentre si stava allenando nella palestra Fit Square di Buccinasco, in provincia di Milano, dopo di che era stato ricoverato e operato d’urgenza presso l’ospedale Humanitas di Rozzano, uno dei centri medici di eccellenza non solo della Lombardia ma dell’Italia intera.

King Toretto, questo il soprannome di Daniele Scardina, ha subito un intervento chirurgico al cervello per la riduzione di un ematoma sottodurale che era stato provocato dalla lesione di due diverse vene posizionate a ponte sulla superficie cerebrale. L’ultima notizia positiva di oggi giunge dopo una serie di buone nuove che l’entourage di Daniele Scardina aveva rilasciando negli scorso giorni, e che sottolineano come il pugile stia reagendo in maniera positiva ai vari solleciti e agli impulsi dei medici.

DANIELE SCARDINA COME STA? BUONE NOTIZIE PER KING TORETTO

Tra l’altro l’ex fidanzato di Diletta Leotta ed ex concorrente di Ballando con le Stelle respira in maniera totalmente autonoma, altra condizione fisica che fa ben sperare. Di King Toretto aveva parlato domenica scorsa anche Gilles Rocca, altro ex concorrente del dancing show di casa Rai, molto vicino a Scardina.

Intervenendo presso il programma «Da noi a ruota libera» di Francesca Fialdini, aveva raccontato: «Daniele sta respirando da solo, ma sta combattendo per la vita. È una persona con un cuore immenso, di grande generosità e carisma. Non ha mai avuto la fame di apparire. Vado sempre cauto a dire le cose, fino all’ultimo round non si può mai dire chi vince o chi perde. Daniele è un campione e sono convinto che vincerà anche questa sfida. Mi auguro di riabbracciarlo il prima possibile».

