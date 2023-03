Daniele Scardina, come sta dopo malore?/ Roberto Alessi: “È andato in coma da solo”

Dopo il malore di ieri pomeriggio, come sta il pugile Daniele Scardina? A fornire aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’atleta è stato Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, ai microfoni di “Storie Italiane”. Il giornalista ha asserito: “Daniele si stava allenando in una palestra di Buccinasco. Poi, è andato a fare la doccia, ha sentito dolore a un orecchio e a una gamba e ha perso i sensi. È stato soccorso, è arrivato il 118 ed è stato trasportato all’Humanitas. Alle 18 era già in sala operatoria e l’intervento si è concluso intorno alle 22-22.30. Pare che l’operazione sia andata bene, i medici sono fiduciosi. Il paziente è ancora in coma e vedremo se l’episodio avrà lasciato strascichi”.

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha ricordato che Daniele Scardina è fortemente credente, è un evangelico pentacostale e “chi crede, come me, rivolga una preghiera a questo ragazzo di trent’anni. Il suo manager si unisce alla speranza e sottolinea come ‘King Toretto‘ non stesse sostenendo un allenamento particolarmente duro, tant’è vero che si è svolto in una palestra normale. Nel momento in cui ha detto ‘Non sto bene’, è caduto a terra e ha perso i sensi. In coma ci è andato subito, da solo, nel locale docce. Da quel momento non si è più risvegliato”.

