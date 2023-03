Daniele Scardina, come sta/ Il fratello Giovanni: “È la sua battaglia più importante”

Daniele Scardina è in coma indotto dopo il malore accusato lo scorso 28 febbraio mentre si stava allenando nella palestra Fit Square di Buccinasco, in provincia di Milano. Il pugile è attualmente ricoverato presso l’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è stato sottoposto d’urgenza ad un intervento chirurgico per la riduzione di un ematoma sottodurale che era stato provocato dalla lesione di due diverse vene posizionate a ponte sulla superficie cerebrale. Nei prossimi giorni, quando le sue condizioni di salute miglioreranno, potrebbe essere risvegliato.

Intorno a lui, ad assisterlo, intanto ci sono i familiari. Pochi istanti fa, ad aggiornare i followers di Daniele Scardina su come sta, ci ha pensato il fratello Giovanni Scardina con un messaggio pubblicato sul profilo Instagram del Toretto. Il contenuto non lascia intendere molto sulle sue condizioni di salute, ma rappresenta un pensiero di speranza per l’imminente futuro. L’augurio infatti è che presto l’atleta possa rimettersi in forma.

Daniele Scardina, come sta: il post del fratello Giovanni

“Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla”, così inizia il post a firma di Giovanni Scardina, fratello di Daniele Scardina, pubblicato sul profilo di quest’ultimo. “La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani”.

Poi un pensiero a coloro che credono, affinché possano pregare che il Toretto si svegli presto e che non abbia conseguenze dopo il malore accusato una settimana fa. “Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede. Grazie”, ha concluso.

