Daniele Scardina/ “Con Diletta Leotta è stata una storia vera” (Verissimo)

Daniele Scardina ospite della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. Il campione di box si racconta a cuore aperto: dalla vita professionale fino a quella privata. Il campione reduce dal titolo di UE dei supermedi parlando proprio del suo sport ha dichiarato: “la boxe in Italia sta cambiando in positivo. Era un po’ ferma agli anni 80/90, oggi si è invece adattata e anche il pubblico la segue con entusiasmo, non solo per il pugile ma anche per il personaggio. I tifosi si stanno avvicinando sempre di più a questo magnifico sport”. King Toretto intervistato da Fanpage.it ha parlato anche della sua partecipazione a Ballando con le Stelle che ha fatto tanto chiacchierare, ma il campione non nasconde: “per me è un rumore piacevole, perché vuol dire essere conosciuti e popolari, poter far arrivare il messaggio della boxe a tutti e diventare un esempio per i più giovani. Io cerco di vedere sempre le parti positive di ogni cosa e penso ci voglia sempre il giusto equilibrio. Quando sono in preparazione per un match penso solo a quello”.

Daniele Scardina sulla ex Diletta Leotta: vero amore

Daniele Scardina come tutti non nasconde che la pandemia ha cambiato la sua vita. “Ha influito molto nella mia preparazione e carriera” – ha dichiarato King Toretto precisando – “ci ha fermato un po’ a tutti per un anno, però cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno e ho sfruttato questo periodo per imparare e fare altre cose”. Il campione non nasconde di avere ancora oggi paura; la paura che non si possa tornare alla vita di prima anche se precisa: “c’è il timore di non poter tornare ad una vita normale. Oggi con questo virus abbiamo imparato ad apprezzare le cose semplici, come bere un caffè con un amico, un abbraccio o una camminata”. Tanti i progetti nel cassetto per il campione di boxe: “i miei prossimi step sono crescere e diventare sempre più grande. Uno degli obiettivi è diventare un esempio per le persone e per i giovani, ai quali dico di inseguire i propri sogni. Non è facile perché il cammino è pieno di ostacoli, ma è proprio lì che uno si crea il carattere e può far uscire il guerriero che ha dentro. Non c’è niente di più bello che realizzare i propri sogni”. Infine impossibile non parlare di Diletta Leotta, la sua ex fidanzata: “ho vissuto una storia vera”.

