Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina/ Conquistano con il jive.. e l’amore di mamma!

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle un jive che conquista

Con un ottimo secondo posto, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina hanno portato a casa ottimi voti dalla giuria nella puntata di sabato scorso di Ballando con le stelle. Il pugile che sembrava un po’ goffo e fuori posto nelle due puntate, ha lasciato posto ad un vero e proprio campione anche sulla pista del programma ballerino di Milly Carlucci e tutto grazie alla sua voglia di lavorare e non mollare mai, la stessa grinta che lo ha portato oltreoceano e che gli ha permesso di diventare un pugile noto in tutto il mondo. Cosa farà adesso Daniele Scardina per continuare a convincere i giudici e ottenere i voti di sabato scorso? Nella scorsa puntata, a parlare della sua esperienza a Ballando è stata la mamma che ha raccontato di quanto amore prova per lui, di come lo segue piangendo fuori dai palazzetti in cui combatte e di quanto è stato bello vederlo sul palco di Ballando grazie a Milly Carlucci e con l’aiuto di Anastasia Kuzmina.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, il messaggio della mamma del pugile e la commozione

Sabato scorso Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina hanno portato un jive che ha liberato la belva che è dentro il giudice tra gli applausi del pubblico e gli urletti di Mariotto. Anche Carolyn Smith è pronta per una standing ovation perché ha trovato il loro ballo, pur estremamente tecnico, davvero molto bello. Nessuno capisce mai niente di come fare il molleggiamento ma lui lo ha portato a casa molto bene, meglio di tanti ballerini professionisti e tutto grazie ai suoi allenamenti da pugilato. La Smith lo trova ancora un po’ grezzo ma davvero superbo. Zazzaroni è d’accordo con lei e trova giusto che la vittoria finale sia propria sua perché è uno dei più bravi di questa edizione. Mariotto alla fine conclude il giro di giudizi evidenziando la lingua di Daniele Scardina che sottolinea ogni passo e lui la trova favolosa. Il ballo è stato complicato e molto bello ma quando parla lui si sente spezzare il cuore perché ha un’innocenza che lo spiazza. Per la prima volta anche Selvaggia Lucarelli è senza parole e non ha aggiunto altro. Cosa succederà questa sera a Daniele sul palco?



© RIPRODUZIONE RISERVATA