Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina/ Finale e podio a Ballando con le stelle?

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina in finale a Ballando con le stelle?

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina non hanno di certo bisogno di presentazioni perché hanno davvero fatto la storia di questa edizione di Ballando con le stelle 2020. Lontani dal gossip, come altre coppie, ma sempre pronti a mettersi in gioco e vincere sul campo, Daniele e la sua maestra hanno messo in campo il puro senso della competizione lavorando sodo e sudando. Questo è il messaggio che il pugile ha voluto mandare a tutti e, soprattutto, ai ragazzi, spiegando loro che con il duro lavoro si arriva dove si vuole e che non bisogna mai arrendersi e voltare le spalle alle proprie radici e a Dio. Messaggi sani e puri che spesso hanno convinto Mariotto che continua a regalargli voti altissimi restando a bocca aperta per la semplicità con sui parla della fede e come riesca a mostrarsi facile posando la corazza da pugile che tiene addosso.

La delusione di Carolyn Smith a Ballando con le stelle 2020

E il ballo? Anche in quel senso Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina hanno già vinto visto che i due hanno cavalcato questa edizione di Ballando con le stelle 2020 e adesso puntano dritti dritti alla finalissima. La settimana scorsa hanno un po’ deluso Carolyn Smith che da allora si sarebbe aspettata di più nella difficile prova country che Milly Carlucci ha annunciato spiegando “insomma ognuno deve arrangiarsi come può con la musica a sorpresa“. Dopo l’esibizione la presidentessa di giuria si è detta delusa perché i muscoli di Daniele permettevano cose migliori. In sua difesa è arrivato Ivan Zazzaroni convinto che le prese non siano solo questione di muscoli e, infine, Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci l’hanno buttata sul fisico con un vero e proprio inno alla bellezza del pugile. Questa sera andrà meglio?



