Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina/ Il ballo con mamma Mariella commuove tutti (Ballando con le stelle)

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono tra i finalisti di Ballando con le Stelle 2020. La coppia, che in queste settimane ha dimostrato di avere sviluppato un grande feeling – visibile anche in pista – è reduce da una sconfitta che brucia particolarmente, soprattutto per uno spirito competitivo come “King Toretto“, pseudonimo del pugile di Rozzano. Nel corso della semifinale, infatti, il tango sulle note di “Pregherò”, con tanto di messinscena a rappresentare l’arrivo a New York di Scardina, giovane senza un soldo in tasca ma con tanti sogni (poi realizzati) in valigia, non è riuscito a convincere i giudici più di quanto abbia fatto la coppia composta da Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Lo stesso Guillermo Mariotto ha osservato come tra Scardina e Gilles vi sia una sorta di rivalità che sfocia in guerra di religione: a scontrarsi sono due differenti modi di interpretare il ballo, e forse la vita stessa.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle

Nella semifinale la sfida è stata vinta da Gilles: Scardina è stato infatti premiato da Caroline Smith e Mariotto, ma Rocca e Lucrezia Lando hanno preso i tre voti di Ivan Zazzaroni, Paolo Canino e Selvaggia Lucarelli. Il responso dei giurati, sommato al voto da casa, ha fatto sì che Gilles si affermasse con il 52% dei voti contro il 48% di quelli di Scardina. Campione al tappeto dunque? Assolutamente no! Il pugile si è preso una rivincita se possibile ancora più importante: nella prova a sorpresa, il suo ballo con la mamma Mariella è stato il più apprezzato, consentendogli di mettere in saccoccia i 10 punti assegnati dai Tribuni. Eppure c’è una soddisfazione se possibile ancora più bella per King Toretto nel suo percorso d’avvicinamento alla finale: la sua esibizione e l’abbraccio con la mamma che ne è seguito, hanno fatto commuovere anche la solitamente imperturbabile Milly Carlucci. La padrona di casa ha spiegato: “Avete fatto commuovere anche me. Anch’io sono una mamma, scusate. È stata una puntata emozionate, io mi sono commossa anche perché ve lo devo dire, sono tanti mesi che non vedo mio figlio. È all’estero, c’è il lockdown e non può rientrare in Italia. Tutte queste cose qui e quindi mi commuovono questi abbracci tra madre e figlio“.



