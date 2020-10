Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina/ Il campione tra fede e ballo: “Sono un esempio”

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sul podio a Ballando con le stelle 2020?

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina galoppano a Ballando con le stelle 2020. Il pugile è stato davvero una sorpresa in queste settimana. Riesce a ballare sempre meglio e così arriva a casa l messaggio che lui ha sempre voluto lanciare ovvero che con il lavoro e il sudore si arriva lontani. Anche lui sta facendo lo stesso e anche la scorsa settimana ha scalato la classifica posizionandosi al terzo posto anche grazie ai punti del tesoretto che ha diviso con Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Il suo successo continua e i giudizi iniziano a valorizzare il suo lavoro al fianco della bella Anastasia Kuzmina mentre lancia messaggi davvero intensi e positivi parlando della speranza, della voglia di fare che lo ha portato lontano da quello che era, e anche della fede, quel Dio che ha accolto nel suo cuore quando si trovava da solo a New York e da quel giorno si sente una persona migliore ‘non importa il punto in cui mi trovo mi sento sempre al primo gradino’. Delle parole intense che hanno spinto il pubblico sui social a complimentarsi per il ragazzo che è con buona pace dei giudici che non possono che prenderne atto, la sua scorza così dura che nasconde dentro un ragazzo così tenero.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina in un charleston potente

Ma cosa è successo sabato scorso alla coppia formata da Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina? I due hanno portato sul palco di Ballando con le stelle 2020 un charleston ad alta tensione, è proprio il caso di dirlo alla luce della messa in scena, che ha fatto battere le mani anche alla presidentessa di giuria, Carolyn Smith e Mariotto che ha visto un ballo bellissimo e divertente che lui sentiva un’emozione purissima legata al fatto che Dio è dentro di lui e che ne ha parlato con una naturalezza davvero bellissima. La Smith ha trovato il pugile davvero molto bravo e a Ballando con ha mai trovato un ragazzo così umile e dolce ‘mi piacerebbe fossi tu il figlio che non ho mai potuto avere’. Una frase davvero bellissima che non poteva colpire di più Daniele Scardina che ringrazia lei e tutti per la bella possibilità. Come andrà questa sera?



