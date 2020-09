Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina in gara?/ “Siamo pronti per Ballando con le Stelle”

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina in gara nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2020? Non è ancora confermata la presenza del pugile e della sua partner di ballo nella puntata di debutto di Ballando, visto che King Toretto è risultato positivo al Covid-19. L’ex fidanzato di Diletta Leotta, infatti, dopo aver effettuato i controlli di rito è risultato positivo al Coronavirus proprio come è successo al ballerino professionista Samuel Peron costringendo la produzione del programma a rimandarne la partenza. A distanza di settimane però il pugile potrebbe rientrare in gara sin dalla prima puntata stando a quanto precisato dalla padrona di casa Milly Carlucci durante la conferenza stampa di presentazione di Ballando 2020: “Samuel Peron è ancora a casa, non ha ancora un tampone negativo. Daniele Scardina ne ha due negativi, è tornato con noi da pochi giorni, tenterà di entrare in gara”. In realtà le parole della Carlucci son ben diverse da quelle rilasciate pochi giorni fa a Il Messaggero dove, parlando dei casi di Covid-19 nel cast, aveva dichiarato: “sia lui che la maestra Anastasia Kusmina non saranno nella prima puntata. Se guarisce può rientrare in seconda o terza. Lo faremo partecipare allo spareggio finale contro chi rischia eliminazione”.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina: “Milly ci ha tutelato”

“Milly ci ha tutelato, dovevamo tutelare tutti quanti ed è stata la cosa giusta rimandare di una settimana però ora stiamo tutti bene e siamo pronti a spaccare” ha detto Daniele Scardina ospite di C’è tempo per, lo spin-off di Unomattina Estate. Il pugile, parlando poi della sua partner di ballo, ha aggiunto: “ci allenavamo tramite video chiamate, non è la stessa cosa. Ora stiamo velocizzando i tempi ma comunque ci siamo conosciuti meglio tramite chiamata”. Daniele e Anastasia ci saranno o meno nella prima puntata? La coppia in collegamento a C’è tempo per ha anticipato: “ci siamo allenati anche attraverso le telefonate, non è stato facile, ma ce l’abbiamo fatta e ci ha permesso di conoscerci di più. Siamo pronti”. Chissà che Milly Carlucci non voglia giocare sull’effetto sorpresa per la puntata di debutto. Intanto la ballerina professionista Anastasia Kuzmina parlando del suo “allievo” ha detto: “è’ bravo e disciplinato anche perché, a differenza degli altri concorrenti che si allenano da tre settimane, lui ha cominciato ad allenarsi solo lunedì”.



