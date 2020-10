Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina/ L’amore ritrovato con Diletta Leotta e incidente di percorso a Ballando

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono una delle coppie concorrenti di Ballando con le Stelle, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Canale 5. La coppia, puntata dopo puntata, si sta confermando una delle rivelazioni del programma e durante l’ultima esibizione hanno dato ancora una volta prova della loro complicità ed intesa sulla pista da ballo. Scardina e Kuzmina, infatti, hanno portato sulla pista da ballo una rumba che ha letteralmente conquistato la giuria di Ballando. In particolare a rimanere piacevolmente colpito dal pugile è stato Guillermo Mariotto che ha commentato così l’esibizione: “la rumba la interpreta da uomo che porta e che ama! L’altra volta mi ha commosso veramente. Ha portato Dio con sé e si affida a Dio. Mi ha chiamato fratello, così da quando è arrivato mi sento meno solo. E mi sento anche protetto ora che c’é un fratello. Anche a lui darò un 10”. Le parole di Mariotto hanno incuriosito l’altra giurata Selvaggia Lucarelli che giustamente ha replicato: “prima era l’anti Cristo e ora è Ghandi. Non capirò mai chi è Mariotto”. Non solo, la Lucarelli ha chiesto ad Anastasia Kuzmina di rivelare ai telespettatori qualche difetto dell’ex di Diletta Leotta, ma la coach ha replicato: “lui non si lascia andare perché ha molto rispetto delle donne, gli chiedevo più emozioni in pista e questa rumba serviva a questo”.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina: piccolo incidente di percorso a Ballando

Una cosa è certa Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono una delle coppie più affiatate di Ballando con le Stelle 2020, anche se non sono mancati dei piccoli imprevisti di percorso. Pochissimi giorni fa, infatti, la maestra ha colpito il campione con una ginocchiata. “Ho dato una ginocchiata al campione ma non si vede. La prima ginocchiata della stagione” – ha raccontato la maestra sui social. Intanto Scardina durante l’ultima puntata di Ballando in un filmato ha parlato della sua vita e in particolare dell’amore facendo chiaramente riferimento alla sua passata relazione con Diletta Leotta. Un amore importante per il campione di pugilato che pochissimi giorni dopo è stato paparazzato dal settimanale Chi proprio in compagnia della bellissima giornalista e volto di Dazn. Che sia tornato il sereno fra loro?



