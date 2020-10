DANIELE SCARDINA E ANASTASIA KUZMINA/ Mariotto: “Sei un animale addomesticato!”

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono i combattenti di questa edizione di Ballando con le stelle 2020. I due lo hanno già dimostrato nelle scorse settimane e continuano a farlo anche adesso continuando a provare senza mai fermarsi. Il pugile lo sa bene, non ci si può mai fermare e anche quando la sua maestra è pronta per cinque minuti di pausa, lui dice no e Anastasia non capisce molto il suo voler dimostrare sopra ogni cosa, convinta che lui voglia dimostrare che niente è stato vano, né i suoi sacrifici e né quelli degli altri. Il suo motto è non mollare e puntare alla vittoria, lo ha promesso agli giudici del programma la scorsa settimana e ci proverà anche questo sabato nonostante ancora non sia riuscito a convincerli fino in fondo. Non sappiamo ancora cosa porterà la coppia stasera sul palco di Milly Carlucci ma quello che è certo è che sabato scorso hanno chiuso la serata nuovamente nella seconda parte della classifica e, in particolare, hanno portato a casa 31 punti per un ottimo nono posto.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina conquistano i giudici e poi…

Cosa è successo nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2020? I due hanno raggiunto il centro del palco vestiti in bianco (lui) e in nero (lei) per tuffarci a capofitto in un passo a due di moderno molto romantico, energico e pieno di prese, che ha raccolto il consenso del pubblico, e i giudici? La prima a parlare è Carolyn Smith che spiega come lui riesca a mettere ko tutti i giovani del programma, i suoi sollevamenti erano ottimi ma la cosa che le piace davvero è il coraggio di mostrarsi. Fabio Canino si è trovato d’accordo con la Smith “ti fidi molto di lei e andrai lontano”. Zazzaroni però non trova molto bello il genere ma è stato colpito da come si è lasciato andare. Ha chiuso il giro di giudici Selvaggia Lucarelli che inizia a capire il perché molte donne desiderate si sono interessate a lui. Mariotto si meraviglia di come Daniele Scardina sembrava l’animale addomesticato di Anastasia che continua a comandarlo a bacchetta.



