Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina/ Nuova frecciata su Diletta Leotta?

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina pronti a vincere la nuova puntata di Ballando con le stelle 2020?

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina continuano a combattere a Ballando con le stelle 2020 e lo faranno anche questa sera. Il pugile non molla e non lancia la spugna, continua a provare, a cercare la precisione sudando e lavorando in sala prove, ma fino a dove si spingerà questa sera? La giuria gli ha chiesto di provare a ballare su coreografie che richiedono più delicatezza e più precisione per vedere se è solo la grinta il suo punto di forza oppure no, ma cosa porteranno i due nella puntata di questa sera?

Come al solito non si capisce bene che cosa succederà e cosa vedremo ma quello che è certo è che anche la scorsa settimana la coppia è riuscita a convincere il pubblico, e i giudici? Sabato scorso gli hanno regalato un ottimo terzo posto con 42 punti anche se poi la classifica è stata un po’ ribaltata dalla consegna del tesoretto. Dietro le quinte la maestra e Anastasia Kuzmina hanno un po’ discusso perché lei vorrebbe qualcosa di più da lui, una risposta ai giudici perché va bene l’educazione ma quando uno merita di più deve pretenderlo.

Il tango fa vibrare Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina

In sala prove, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina hanno messo insieme un ballo in cui finalmente non sarà il pugile a ballare accanto ad Anastasia, ma una coreografia da fare insieme spazzando via le paure del pugile. Nell’ultimo appuntamento di Ballando con le Stelle 2020 la coppia ha portato sul palco un bel tango che ha ricevuto gli applausi del pubblico ma anche i giudizi positivi dei giudici. La prima a dire la sua è Carolyn Smith che ha trovato i due davvero molto belli e lui non ha paura di essere uomo.

Lui, crescendo in strada proprio come il tango, ha trovato il mood giusto e ha guidato la sua maestra davvero molto bene. Zazzaroni lo ha trovato molto bello ma vorrebbe che la sua espressione sia un po’ più morbida. Fabio Canino invece ha trovato la sua espressione davvero molto giusta così come il loro ballo. Selvaggia Lucarelli ha trovato il loro mood giusto, era un po’ più sciolto e il tango gli si addice molto, quando conduce dà il meglio di sè. Chiude la rassegna dei giudizi, Guillermo Mariotto che lo ha trovato molto giusto sopra con il suo atteggiamento da boxer e un po’ meno sotto.

