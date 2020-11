Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina/ Tra i favoriti per la vittoria ma con una Diletta Leotta in più

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono una della coppie concorrenti di Ballando con le Stelle 2020, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. La coppia è una delle più amate di questa edizione; puntata dopo puntata, infatti, King Toretto conquista dapprima la giura e poi il pubblico da casa. Durante l’ultima puntata Selvaggia Lucarelli ha cercato di punzecchiare il pugile commentando l’accoppiata con la maestra Anastasia Kuzmina: “se Elisa e Raimondo in quest’edizione sono la storia, qui non vedo proprio storia”. King Toretto ha subito replicato alla giurata dicendo: “Selvaggia, se cerchi la storia d’amore non è qui” con la giornalista e blogger che ha precisato che la sua battuta non era riferita ad una possibile storia d’amore con la ballerina. Ma non finisce qui, visto che la Lucarelli ha domandato al pugile cosa farà una volta terminata l’edizione di Ballando con le Stelle e Scardina non si è tirato indietro: “so cosa voglio fare, sono un pugile e voglio diventare campione del mondo!”

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina vinceranno Ballando con le Stelle 2020?

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina proseguono la loro avventura a Ballando con le Stelle 2020. Ogni settimana la coppia di concorrenti è tra le più votate dalla giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli colpiti dalla tecnica e dalle performance portate sul palco. King Toretto non ha disatteso le aspettative, anzi complice la bravura della maestra Anastasia Kuzmina, è tra i concorrenti più apprezzati di questa edizione. Il pugile è consapevole che tutto ciò però è dipeso proprio da Anastasia a cui ha dedicato un bellissimo pensiero ai microfoni di Tele Sette: “un grazie immenso va alla mia insegnante Anastasia Kuzmina: mi fa lavorare duro, ma sto imparando tantissime cose da lei”. Non solo, parlando proprio della giurai di Ballando ha detto: “giuro che farò di tutto per conquistarli uno ad uno”. Un’esperienza importante quella di Ballando per il pugile che non hai mai nascosto quanto il ring gli abbia salvato la vita: “grazie alla boxe ho capito che esisteva un’alternativa a una strada sbagliata. Potevo e volevo riscattarmi. Gli errori che ho fatto sono serviti a darmi la spinta per emergere”. Daniele Scardina intanto si gode la ritrovata intesa con Diletta Leotta…



