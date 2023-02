Daniele Scardina e Diletta Leotta, perché si sono lasciati?/ “È stato un grande amore” ma…

Daniele Scardina e Diletta Leotta, perché la loro storia è finita?

La terribile notizia dell’incidente di Daniele Scardina, noto pugile in queste ore ricoverato d’urgenza dopo un brutto colpo subito in allenamento, riporta alla mente i mesi in cui è stato grande protagonista del gossip per la sua storia d’amore con Diletta Leotta. Parliamo del 2020, anno in cui i due più volte sono stati paparazzati insieme, tra momenti romantici e vacanze idilliache. Poi qualcosa ha iniziato a scricchiolare e si è così parlato di crisi per il pugile e la conduttrice.

Questo fino ad ottobre dello stesso anno, quando un nuovo avvistamento del settimanale CHI sembrava dare speranze di un ritorno di fiamma, però mai avvenuto. Proprio il celebre settimanale svelò il possibile motivo della rottura: “Dietro la separazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina ci sarebbe un grave ‘inciampo’ che ha spinto la showgirl a rompere. La Leotta, infatti, avrebbe scoperto che il pugile si è preso una ‘distrazione’ e per questo lo ha accompagnato fuori di casa e dalla sua vita”.

Daniele Scardina e Diletta Leotta: le parole dopo la rottura

Sia Daniele Scardina, detto ‘Toretto’, che Diletta Leotta si espressero qualche tempo dopo sulla rottura: “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri…Però aggiungo: mai dire mai”, dichiarò lui.

“Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro Toretto come “il mio amore” nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo.” furono invece le parole di Diletta.

