Daniele Scardina fidanzato di Diletta Leotta?/ “Continuerò a tenere cosa riservata”

Il pugile Daniele Scardina e la giornalista sportiva Diletta Leotta sono fidanzati? E’ questo che da tempo il gossip nostrano sta cercando di capire, tra indizi social, paparazzate e indiscrezioni varie. Oggi finalmente, a rompere il silenzio in modo definito è stato proprio il diretto interessato ospite della trasmissione di Rai Radio1, Un Giorno da Pecora. Intervenendo alla trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Scardina ha commentato: “Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po’ riservata e continuerò a farlo”. King Toretto, quindi, anche questa volta schiva il colpo senza rispondere direttamente alla domanda sulla sua presunta relazione in corso con la giornalista, ex volto Sky ed attualmente di Dazn. Da tempo Daniele Scardina viene indicato come il fidanzato ufficiale di Diletta ma anche in questo caso ha preferito non confermare – ma neanche smentire – il gossip.

DANIELE SCARDINA FIDANZATO CON DILETTA LEOTTA? LA RISPOSTA DEL PUGILE

Secondo quanto riportato da molti giornali di gossip, Daniele Scardina sarebbe solito esultare, sul ring, quando nota la presenza di Diletta Leotta. Ma è davvero così? Nel corso del suo intervento radiofonico ancora una volta ha glissato, limitandosi a commentare: “I giornali scrivono quello che vogliono, ripeto. La domanda è sempre stata questa: com’è vedere le persone che ami intorno al ring? E io ho sempre risposto che è bellissimo che mi tifano intorno al ring”. Secondo i beninformati, tra la giornalista ed il pugile la passione sarebbe ormai alle stelle e proprio di recente in una intervista a Diva e Donna la Leotta aveva confermato di essere stata conquistata dalla boxe: “E’ uno sport molto bello anche da vedere inizialmente mi sembrava un po’ forte, un po’ violento, in realtà, ciò che ora spicca più ai micie occhi è la tecnica, la bravura degli atleti che si preparano in maniera impeccabile. Poi è davvero emozionante vederli sul ring”, aveva detto, pur non citando direttamente Scardina.

