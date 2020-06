Daniele Scardina, fidanzato Diletta Leotta/ Dopo il Covid, Ballando con le Stelle e..

Daniele Scardina diventerà presto il marito di Diletta Leotta? I rumors in merito alle nozze imminenti fra i due sono già iniziati ed è stata la conduttrice alla fine a scegliere di smentire ogni ipotesi sui fiori d’arancio. Anche se in realtà si è parlato persino di un figlio in arrivo. Merito del lockdown trascorso insieme, che ha permesso tra l’altro la coppia di superare la prova di convivenza. I due di sicuro stanno pensando al grande passo, ma per ora si concedono di procedere a passo spedito solo in montagna. Mentre lei ha pubblicato foto sexy sui suoi social in merito alla ‘scampagnata’, King Toretto ha deciso invece di condividere tutti i momenti intimi vissuti con la fidanzata in quella stessa occasione. In uno scatto li vediamo mano nella mano, lei felice e lui imponente e fiero. In un altro, i due si guardano felici negli occhi, mentre Daniele cinge la vita di Diletta con un braccio e la guarda estasiato. “Mio fratello innamorato”, scrive Joe Fournier fra i commenti. Clicca qui per guardare le foto di Daniele Scardina e Diletta Leotta.

Daniele Scardina, fidanzato Diletta Leotta: l’uomo ha conquistato i fan

Daniele Scardina, fidanzato di Diletta Leotta, continua a conquistare i fan, non solo con video e foto in cui mostra la potenza del suo pugno. King Toretto sa anche essere un cuore tenero e lo dimostra con altri contenuti condivisi tramite Stories di Instagram. In particolare lo troviamo a Rozzano al fianco del nonno. “Stessa luce negli occhi”, nota un ammiratore guardando la somiglianza fra Toretto e nonno Umberto. Clicca qui per guardare la foto di Daniele Scardina. Oggi, venerdì 19 giugno 2020, Diletta Leotta sarà invece una delle ospiti che vedremo nella puntata di Top Dieci, su Rai 1. A quanto pare la conduttrice non sarà l’unica ad apparire sul piccolo schermo prossimamente. Nelle scorse settimane si è diffusa con sempre più insistenza una particolare voce di corridoio, poi diventata notizia ufficiale lanciata da TPI: Scardina sarà uno dei futuri concorrenti di Ballando con le Stelle. Tutto questo però in previsione del debutto previsto per lo scorso 21 marzo, poi slittato a causa dell’emergenza sanitaria. La sua presenza verrà confermata, nonostante l’imprevisto?

Foto, giovani e liberi

Foto, l’immagine con il nonno

