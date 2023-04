Daniele Scardina lascia l’ospedale dopo emorragia cerebrale/ “Ora riabilitazione…”

Daniele Scardina lascia l’ospedale

Ricoverato in ospedale dallo scorso 28 febbraio dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale, Daniele Scardina lascia ufficialmente l’ospedale Humanitas di Rozzano dove ha trascorso le ultime settimane lottando per la propria vita. Ad annunciarlo, con un post su Instagram, è il fratello Giovanni. “Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi”, scrive il fratello del pugile che è stato operato d’urgenza dopo il malore.

Daniele Scardina come sta: esce da terapia intensiva/ "Sarà lunga, ma fuori pericolo"

Nel lungo post, Giovanni Scardina ringrazia tutto il personale medico e sanitario che, in due mesi, non hanno mai lasciato solo il fratello dandogli tutte le cure e attenzioni necessarie per vincere la sua battaglia più grande. Il cammino verso la guarigione completa, però, non è ancora concluso come racconta ancora Giovanni Scardina.

Daniele Scardina, come sta?/ Manager: "Encefalogramma ok, medici preparano risveglio"

Daniele Scardina: inizia il percorso di riabilitazione

Per Daniele Scardina inizia ora un percorso di cure e riabilitazione per poter tornare a quella che era la sua quotidianità prima del malore da cui è stato colpito. “In questo momento Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione. La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie”, fa sapere ancora Giovanni Scardina sui social.

Tanti i messaggi per il pugile. “Forza Dani”, scrive Achille Lauro. Tanti cuori rossi da parte dei fan e degli amici come Eros Ramazzotti, Matteo Diamante, Dayane Mello, Marracash, Gilles Rocca, Guè Pequeno e tanti altri.

Daniele Scardina, come sta/ Il fratello Giovanni: "È la sua battaglia più importante"













© RIPRODUZIONE RISERVATA