Daniele Scardina, le ex fidanzate Diletta Leotta e Cristina Buccino/ Lui: “Ero innamorato….”

Daniele Scardina e l’amore per Diletta Leotta

Daniele Scardina è stato legato sentimentalmente a Diletta Leotta prima e poi a Cristina Buccino. Un grandissimo amore quello nato tra il pugile e la giornalista sportiva che ha infiammato le pagine di tutti i settimanali di gossip (e non solo!). Proprio il pugile parlando della storia con Diletta disse: “abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”. Una storia importante che purtroppo è naufragata lasciando delle profonde ferite nel cuore del pugile che forse non ha mai dimenticato la sua amata.

“Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro Toretto come “il mio amore” nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo” – ha detto il campione che parlando di Diletta ha aggiunto – “con lei ho vissuto una relazione vera. Eravamo complici in tutto con lei, è stata una storia bellissima e un bel periodo. Ero innamorato, ora non ci sentiamo più, ma io le voglio bene, la rispetto perché è una grande donna. Io ora penso solo al mio percorso e a consegnare felicità alle persone che mi sono attorno”.

Daniele Scardina dopo Diletta Leotta il flirt con Cristina Buccino

Nonostante il grande amore, Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono detti addio. Una brutta delusione per il pugile che parlando proprio della ex dalle pagine del settimanale Oggi ha detto: “lei sicuramente è stata una spinta nella mia carriera e nel personaggio che sono ora. Non posso negarlo. ma con lei non ho mai avuto secondi fini. Quella con Diletta per me è stata una storia stupenda, unica. Penso la miglior storia della mia vita ed è una grande persona, una grandissima professionista che io stimo tantissimo e alla quale voglio tanto bene”.

Dopo la fine della storia d’amore con Diletta, il pugile è stato legato all’influencer Cristina Buccino. Una storia durata quanto un gatto in tangenziale visto che i due si sono lasciti pochissimo tempo dopo.











