Daniele Scardina, like a Diletta Leotta e Can Yaman/ Benedizione per la coppia…

Daniele Scardina “benedice” la coppia del momento ovvero quella formata dall’ex fidanzata Diletta Leotta e l’attore Can Yaman. Il pugile, con un like su Instagram, scatena i fans che, attentissimi a tutti i movimenti social dei propri beniamini, non hanno potuto fare a meno di notare quel like lasciato da Scardina alla foto pubblicata dalla Leotta su Instagram. La conduttrice e l’attore turco hanno trascorso la prima Pasqua insieme immortalando il giorno con una foto che hanno condiviso su Instagram. “Appassionati di cioccolato”, si legge nella didascalia della foto in cui la Leotta sfoggia il suo miglior sorriso accanto all’uovo di Pasqua e al fidanzato. Una foto che ha collezionato più di 493mila like tra cui spunta proprio quello di Daniele Scardina.

Mara Venier pazza di Zorzi "Amore della zia"/ Lui: "Un sogno che diventa realtà"

Daniele Scardina e Diletta Leotta, amici dopo l’amore?

La storia d’amore tra Daniele Scardina e Diletta Leotta è ormai finita. Se il pugile è concentrato sulla propria carriera, la conduttrice ha riaperto le porte del cuore all’amore iniziando una storia d’amore con Can Yaman con cui sarebbe pronta ad andare a convivere. Diletta Leotta ha voltato ormai pagina e il like che Scardina le ha lasciato sotto la foto in cui appare accanto al suo nuovo fidanzato è il simbolo dell’affetto e del rispetto che è rimasto tra i due. L’amore può finire, ma i ricordi di quella che è stata una storia d’amore importante restano. Il gesto del pugile è stato apprezzato anche dal popolo del web che segue con attenzione tutto cio che accade sui social. La foto di coppia della Leotta con l’attore turco, invece, ha spaccato il web e non sono mancati i commenti meno positivi.

Morgan “Lady Diana? Inorridita da rottura Harry-William”/ Pace tra fratelli lontana

LEGGI ANCHE:

ARMANDO INCARNATO E ANGELA, UOMINI E DONNE/ "E' scoppiata la passione..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA