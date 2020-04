Daniele Scardina: “matrimonio con Diletta Leotta? No”/ “Siamo felici e cerchiamo…”

Pubblicità

Giovani, belli e innamorati, Daniele Scardina e Diletta Leotta stanno trascorrendo insieme la quarantena a Milano ntrascorrendo le giornate tra la cucina, gli allenamenti e le serata sul divano. Tra i due, ad occuparsi del cibo, è la Leotta che sta “viziando” il fidanzato che, ai microfoni del settimanale Novella 2000 parla apertamente della storia che sta vivendo con la Leotta che, inizialmente, hanno protetto dai paparazzi. «Non ci nascondiamo né niente. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa», ha spiegato il pugile. Pur essendo innamorato, però, per il momento Scardina esclude l’idea del matrimonio: «No no… meglio non parlarne», dice.

Pubblicità

DANIELE SCARDINA: “DILETTA LEOTTA MI VIZIA”

Prove di convivenza per Daniele Scardina e Diletta Leotta per la quarantena. Il ruolo di cuosa di casa è affidato alla conduttrice. «Cucina Diletta. Ma io cucino ogni tanto comunque. Diciamo che è lei che mi vizia», ha spiegato il pugile che, essendo una persona iperattiva, continua ad allenarsi anche a casa in compagnia della fidanzata – «In realtà sono più bravo come atleta che come coach! Lei invece è davvero molto brava». Il pugile, inoltre, ha confessato che appena finirà la quarantena andrà a trovare i nonni. Infine, su chi sia davvero Daniele Scardina, svela che dietro l’immagine del duro si nasconde una persona buona. «Cerco di essere sempre me stesso. Un esempio per i giovani nello sport e nella vita, un esempio per chiunque. Mi vedono come un duro, quello che si allena come una bestia, tutto tatuato… È vero sono quello. Ma sono anche una persona di cuore, di fede soprattutto. Una persona che motiva gli altri. In me c’è sia il lato duro sia quello buono», ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA