Daniele Scardina, morto il nonno/ Grave lutto per il pugile e Diletta Leotta…

Il periodo di conoscenza e di felicità al fianco di Diletta Leotta è stato oscurato da un lutto terribile che ha messo in crisi Daniele Scardina, il nostro pugile e fidanzato della conduttrice e giornalista. Ad annunciare la grave perdita è stato lo stesso pugile che sui social ha postato una foto del suo amato nonno parlando della sua morte e salutandolo un’ultima volta mettendo a tacere anche i commenti di fan e amici che avrebbero voluto dire la propria per consolarlo. A quanto pare Scardina non ha bisogno di vicinanza da parte di persone che avrebbero usato parole di circostanza e così ha deciso di optare per il silenzio limitandosi a scrivere: “Come dirglielo al mio cuore che non ci sei più…Mi mancherai tanto Nonno mio”.

DANIELE SCARDINA IN LUTTO, E’ MORTO IL NONNO

Le foto mostrano Daniele Scardina sorridente al fianco dell’amato nonno, sorridente e spensierato ma adesso, come dice lui, dovrà spiegare al suo cuore che quei momenti non si ripeteranno più per via della sua dipartita. Il vuoto lasciato dal nonno del pugile non ha ancora spinto Diletta Leotta a commentare la cosa sui social e, per fortuna, diremo noi visto che finisce spesso nel mirino delle critiche. Cosa sarebbe successo questa volta se si fosse spinta così oltre? Ecco di seguito il post del pugile:





© RIPRODUZIONE RISERVATA