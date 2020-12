Daniele Scardina: “Ritorno di fiamma con Diletta Leotta? Mai dire mai”/ “Adesso…”

Daniele Scardina e Diletta Leotta sono tornati insieme? Ci sono possibilità per i fans di rivederli nuovamente felici e innamorati come lo erano fino a pochi mesi fa? A svelare la verità è Daniele Scardina che, in un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello sport, ha rotto il silenzio sulla sua vita privata smentendo il ritorno di fiamma con la conduttrice DAZN come speravano, invece, i fans. Ad alimentare le speranze dei sostenitori della coppia era stato il settimanale Chi che aveva pubblicato alcune foto in cui Scardina e la Leotta sembravano aver ritrovato la complicità e la sintonia. A quanto pare, però, Diletta e Scardina non sono affatto tornati insieme anche se il pugile non esclude che ciò possa accare in futuro.

DANIELE SCARDINA: “CON DILETTA LEOTTA VERO AMORE”

Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è stato vero amore. Le parole del pugile, infatti, non lasciano spazio ad interpretazioni. Nonostante sia finita, la storia con la conduttrice resta importante e presente nel cuore del pugile. “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri…Però aggiungo: mai dire mai”, ha detto il concorrente di Ballando con le stelle 2020 alla Gazzetta dello Sport. L’amore, per Scardina, rappresenta un valore importante come aveva spiegato lui stesso ai microfoni del programma di Raiuno. “L’amore è una cosa bellissima e ci credo, credo ancora nel mio di amore. Cerco di mantenere tutto un po’ riservato, ma è vero, l’amore è bello farlo vedere. Quando sei un po’ confuso e non sai, ti tieni tutto dentro. Non so dirti cosa ci sarà, so solo dirti quello che provo. Si vede e si sa che è amore quello che provo”, aveva detto durante la sua esperienza a Ballando. Diletta e Scardina, dunque, riusciranno a tornare insieme?



