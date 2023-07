Daniele Schiavon, grave incidente stradale dopo Temptation Island 2023/ “Auto ribaltata più volte”: come sta

Daniele Schiavon vittima di un grave incidente stradale dopo Temptation Island 2023: cos’è accaduto

Daniele Schiavon, uno dei tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Finita la sua avventura nel docu-reality, Schiavon è tornato alla sua vita, e sabato 15 luglio ha vissuto momenti drammatici. A svelarlo è stato Fanpage, rendendo note le dinamiche dell’incidente avvenuto a Roma, sulla via Aurelia, intorno alle ore 18.

Giuseppe ha contattato la single Roberta dopo Temptation Island 2023?/ Lei lancia la bomba: "Ho gli screen"

Daniele era in auto con alcuni amici, dopo una mattinata in barca, quando ha avuto luogo l’incidente. “Nonostante fossero a bordo dell’auto del ventottenne, non era Schiavon a guidare. – ha chiarito la fonte, spiegando poi le dinamiche dell’incidente – […] Daniele si trovava sui sedili posteriori con la cintura di sicurezza allacciata e stava dormendo. Poi, c’è stato l’impatto, presumibilmente per via di un tamponamento.”

Temptation Island 2023, pagelle quarta puntata/ Delusione Gabriela e Giuseppe, Ale e Federico alle strette

Come sta Daniele Schiavon dopo l’incidente

L’auto di Daniele Schiavon si è ribaltata più volte: “I due ragazzi che occupavano i sedili anteriori dell’auto hanno lasciato l’abitacolo per primi, seguiti da Daniele. […] Poi, sono state portate in ospedale.” si legge. Dopo l’intervento di alcuni infermieri presenti sul luogo, tutte le persone coinvolte nell’incidente, Daniele compreso, sono stati trasportati in ospedale. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, anche se c’è chi ha riportato ferite importanti. Daniele Schiavon si è detto ancora “scosso” dall’accaduto: l’ex volto di Uomini e Donne ha ancora dolori alla testa e al collo, inoltre ha riportato un colpo di frusta e dovrà fare dei controlli al ginocchio, a causa di possibili lesioni derivate dall’impatto.

LEGGI ANCHE:

Raffaella Mennoia: "Ecco il segreto del successo di Temptation Island"/ "La versione invernale? Per ora…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA