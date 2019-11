Daniele Schiavon/ Uomini e Donne: Giulia sull’orlo del pianto, ma lui…

Nervi tesi tra Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Il corteggiatore romano che, la settimana scorsa è finito al centro delle polemiche per alcune segnalazioni secondo cui non sarebbe totalmente sincero nei confronti della tronista, nella puntata odierna, non nasconderà la propria delusione per l’atteggiamento di Giulia. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, Daniele si scaglierà contro la Quattrociocche accusandola di mettere in dubbio la sua buona fede nonostante continui a partecipare alla trasmissione pur avendo la nonna in fin di vita e problemi con la mamma. Le parole del corteggiatore colpiranno profondamente Giulia che cercherà di far capire a Daniele i suoi sentimenti cercando di trattenerlo “in tutti i modi quasi sull’orlo del pianto”.

DANIELE SCHIAVON: ESTERNA TESA CON GIULIA QUATTROCIOCCHE A UOMINI E DONNE

Giulia Quattrociocche sempre più presa da Daniele Schiavon, protagonista assoluto della puntata odierna del trono classico. Dopo lo scontro della scorsa puntata, nell’appuntamento di oggi, Giulia manderà a chiamare Daniele dicendogli che, di fronte ad un suo rifiuto, capirà che di lei non gliene importan niente. Schiavon, così, si presenterà in esterna dove i due si confronteranno e cercheranno di capirsi. Nonostante il dialogo chiarificatore, Daniele lascerà l’esterna arrabbiato e, in studio la situazione non migliorerà anche se la tronista cercherà in tutti i modi di addolcirlo. In puntata, di fronte alla domanda di Giulia che gli chiederà se stia meglio, lui risponderà “non tanto“. La tronista, dunque, oggi più che mai, dimostrerà il suo reale interesse per Daniele con il quale il feeling è stato immediato.

