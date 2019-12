Daniele Sibilli eliminato da Amici vitale per Madonna/ “Grazie per aver creduto in me

Daniele Sibilli ha partecipato al talent di Amici nell’undicesima edizione ma fu eliminato prima di accedere alla fase serale del programma di Maria De Filippi. A volte però le cose, se inizialmente non vanno come uno desidera, non si può sapere cosa riserva il futuro: il ballerino adesso è nel corpo di ballo di Madonna e ballerà insieme a lei nel suo prossimo tour europeo, Madame X. La popstar ha pubblicato di recente un video registrato prima di uno spettacolo. Il ballerino ha fatto un discorso in cui ha ringraziato la diva per l’opportunità ricevuta e poi si scambia un abbraccio con lei. L’incontro tra Daniele e Lady Ciccone risale al 2017, quando lei lo notò in un locale in Puglia, dove lui ballò proprio in occasione del compleanno della cantante. Madonna ne fu talmente ammirata che decise di portarselo con sè in America per inserirlo a pieno regime tra i suoi ballerini che l’accompagnano nei tour. Daniele Sibilli sarà sul palco con Madonna anche per il Madame X Tour.

Daniele Sibilli: gli inizi ad Amici e poi la rivincita con Madonna

Daniele Sibilli ha mosso i suoi primi passi nel mondo della danza in una prestigiosa scuola di danza a Napoli e poi ha tentato di conquistare i grandi palchi partecipando al talent di Amici di Maria De Filippi. All’inizio conquistò il banco, riuscendo a mantenerlo fino all’ultimo ma purtroppo non è riuscito a convincere il prof Ilario Frigione, che gli impedì di aggiudicarsi un pass per la fase serale. L’unico che credeva veramente in lui era Garrison Rochelle, che amava il suo modo di ballare e di esprimere le emozioni attraverso la danza. Uscito dal programma, Sibilli è entrato a far parte del corpo di ballo del Cirque du Soleil, poi ha partecipato come ballerino al tour di Emma e di Laura Pausini. Nel 2017 arriva l’incontro con Madonna: era il compleanno della diva e lui era tra i ballerini che si sono esibiti alla sua festa in Puglia.

Daniele Sibilli ballerà sul palco con Madonna durante il tour europeo Madame X

La cantante notò il suo talento e decise di aggiungerlo al suo corpo di ballo. Per ora si è esibito con lei solo all’Eurovision ma presto lo vedremo dal vivo nel Madame X Tour, che lo porterà in giro per tutta Europa. La popstar ha pubblicato un video sul suo profilo ufficiale Instagram molto emozionante girato insieme ad alcuni dei suoi collaboratori. Daniele Sibilli viene immortalato mentre fa un commovente discorso sulle sue umili origini, sulle delusioni e le porte in faccia ricevute prima di arrivare a conquistare la cantante: “Vengo da una piccola comunità, da Napoli, in Italia. Non è facile lì e non è stato facile per me crescervi. Però mia mamma ha fatto un ottimo lavoro e penso di essere un bravo bambino. Grazie per aver creduto in me e aver visto qualcosa in me. Non puoi immaginare quanto io sia felice di ballare sul palco insieme a te e a questi meravigliosi ragazzi”. Alla fine di queste bellissime parole Daniele e Madonna si scambiano un lungo e sentito abbraccio.





