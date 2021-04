Daniele Silvestri “Bauli in piazza? Non siamo aperturisti”/ “Ma tempo passa invano”

Daniele Silvestri si è fatto portavoce dei lavoratori dello spettacolo non solo per “Bauli in piazza”, ma anche in tv. Ieri è infatti intervenuto in collegamento con DiMartedì per fare anche chiarezza: «Aspettiamo da tanto, da più di un anno. Aspettiamo anche di essere considerati nel giusto modo. Non siamo dei riaperturisti». A proposito di “Bauli in piazza” ha spiegato: «Quella manifestazione serve a ricordare che esistiamo e che c’è un settore molto grande e importante per il Pil del Paese». Quindi, ha messo in evidenza il problema: «La musica, la cultura in generale è anche lavoro, ed è pure particolare perché vive di momenti di intermittenza che non sono stati regolamentati e tutelati».

ROBERTO SPADONI/ “Mah”: tornare a far “cantare” il jazz

Poi l’artista ha espresso i suoi timori: «Sinceramente a me preoccupa di più la sensazione che il tempo passi invano. Ci aspetta un periodo lungo, ma deve essere accompagnato dalla sensazione che vengano fatti dei passi avanti».

SILVESTRI SU RIFORMA SETTORE SPETTACOLO

«Quando ci si ferma si ha il tempo di affrontare le cose. Nella musica e nello spettacolo succede lo stesso», ha proseguito Daniele Silvestri. Il cantante è entrato poi sul piano della concretezza, parlando della proposta di riforma del settore. «A fronte di questo anno che è passato, c’è ora una proposta di legge, che credo il ministro Franceschini abbia visionato e spero abbia valutato, positivamente a firma Orfini-Verducci che riforma il settore ed è frutto della collaborazione del settore». L’obiettivo di questa riforma – ha spiegato Daniele Silvestri a DiMartedì – è risolvere questioni irrisolte. «Si scrivono una serie di cose che sono figlie di tanti errori del passato, compresa la morte del fondo pensionistico Enpass».

Franco Battiato, mistero sulla presunta malattia: come sta?/ Ritiro dalle scene e silenzio sui social...

LEGGI ANCHE:

Damiano dei Maneskin vs Grillo/ Video "È stupro anche se denunciato dopo 8 giorni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA