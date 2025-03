Daniele Silvestri, nato a Roma nel 1968, ha esordito nel 1994 con un disco che porta proprio il suo nome, aggiudicandosi la Targa Tenco con quell’album. Anche negli anni a seguire non sono mancati i successi e i riconoscimenti, come quando si è aggiudicato nuovamente la Targa Tenco con “Le cose in comune” come canzone dell’anno. Nel 1997, poi, è arrivato anche il debutto cinematografico al fianco di Rocco Papaleo. Sono varie anche le partecipazioni al Festival di Sanremo di Daniele Silvestri, che ad esempio con “Salirò” non ha ottenuto un posizionamento alto ma il brano è stato un vero e proprio successo, con premi vari.

Max Gazzè, chi è: gli inizi tra Bruxelles e Roma/ Cinque figli: "Tutti di età distante, è meraviglioso"

Nel 2014 Daniele Silvestri ha iniziato una florida collaborazione artistica con gli amici Niccolò Fabi e Max Gazzè. I tre hanno girato l’Europa con il loro tour. Di recente Daniele Silvestri si è un po’ allontanato dal mondo della musica: l’ultima volta che ha preso parte al Festival di Sanremo è stata nel 2019. Un momento di riflessione che però verrà interrotto dal documentario “Un passo alla volta” che celebra l’amicizia con Gazzè e Fabi. “Mostriamo la nostra autenticità nel modo di condividere lo spazio, un aspetto che va contro l’omologazione di oggi” ha spiegato Silvestri nel raccontare il loro lavoro.

Giovannina Orsino, chi è?/ La sua attività diventata tintoria ufficiale del Festival di Sanremo dopo che...

Daniele Silvestri, chi è: due moglie e tre figli

Nella vita privata, Daniele Silvestri ha avuto una storia d’amore con Simona Cavallari, che ha sposato nel 2000. I due si sono separati nel 2009 e hanno avuto due figli, Pablo e Santiago. Dopo la separazione con l’attrice, Daniele Silvestri ha sposato un’altra artista, diventata sua manager, Lisa Lelli. Con lei ha avuto il terzo figlio, Oliver. Molto privato sulla sua vita privata, Daniele Silvestri non parla spesso – o meglio, non lo fa quasi mai – del suo privato e in particolare modo dei suoi figli, che protegge dalle voci dei gossip.