Daniele Silvestri/ Dopo la rottura con Simona Cavallari l’amore per Lisa Lelli

Daniele Silvestri al Festival di Sanremo 2021 ma non da concorrente. In questa terza serata è l’ospite di Max Gazzè. A guardarlo a casa la moglie Lisa Lelli, consulente creativa che ha sposato nel 2012 dopo tre anni di fidanzamento. Ma prima di lei ebbe una grande storia d’amore, quella con l’attrice siciliana Simona Cavallari, nota per la partecipazione a Squadra Antimafia-Palermo oggi, da cui ha avuto due figli, Paolo Alberto e Santiago Ramon. La loro separazione fu molto dolorosa.

Ne parlò anche l’attrice: “Fu Daniele a lasciarmi. Io credevo nel nostro amore. Io sono quella che ha combattuto di più, quella che ci credeva nel nostro amore e che è rimasta più ferita”. Ma ammise anche di aver sottovalutato le difficoltà anziché affrontarle.

Daniele Silvestri e la moglie Lisa Lelli

Dopo la rottura con Simona Cavallari, Daniele Silvestri si è legato a Lisa Lelli, di cui si è innamorato perdutamente tanto da sposarla. Con la consulente creativa hanno avuto un bambino. Dopo la nascita scrisse un lungo post sui social, spiazzando i fan visto che è sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata: “Di solito evito accuratamente di aprire finestre sulla mia vita privata, per pudore o per protezione. Di solito. Ma stavolta questa immagine voglio condividerla, anche perché spiega meglio di mille parole il momento che sto vivendo. Baci (da tutti e tre)”. I due si sono sposati con una cerimonia privata, davanti a pochi amici, tra cui Max Gazzè, con cui appunto canterà stasera al Festival di Sanremo 2021. La coppia scelse un bell’agriturismo di Anguillara, sul Lago di Bracciano, per celebrare il loro amore.

