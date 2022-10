Daniele Silvestri e Roberto Libertini, ex Simona Cavallari/ Due amori importanti, poi Giovannino Glorio

Gli ex amori di Simona Cavallari

Daniele Silvestri e Roberto Libertini sono gli ex di Simona Cavallari. Due grandi amori per l’attrice di tantissime fiction di successo che ha vissuto un momento molto delicato della sua vita dopo la separazione dal compagno Daniele Silvestri. Un grande amore quello tra il cantautore romano e l’attrice che hanno avuto anche due splendidi figli. L’attrice non ha mai nascosto di aver sofferto tantissimo quando è stata lasciata dal cantante, ma ha anche precisato negli studi di Verissimo: “non è vero che ho pensato al suicidio, io avevo due figli bellissimi, semplicemente non avevo più sogni, speranza, passioni, stavo appassendo davvero. Mi rendevo conto che nessuno attorno a me capiva, sì ero stata lasciata da mio marito ma avevo tanto altro, invece non è così facile.” Ha quindi spiegato che le cose sono poi cambiate tra loro: “Oggi il nostro rapporto è quello di due persone intelligenti, che condividono due figli”.

Un amore suggellato dalla nascita di due splendidi figli: il primogenito Paolo Alberto nel 2002 seguito l’anno dopo dalla nascita del fratellino Santiago Ramon. Nonostante la nascita dei figli però il rapporto tra i due si è incrinato con il cantautore che ha deciso di lasciare la Cavallari. “E’ stato un periodo difficile. Era un oscuro senso di colpa” – ha detto l’attrice.

Simona Cavallari dopo Daniele Silvestri: l’amore per Roberto Libertini

“Mi sono ritrovata da sola, anche Daniele non riusciva a capirmi. Siamo stati malissimo, anche se fu lui a decidere la separazione” – ha raccontato Simona Cavallari parlando della separazione dall’ex compagno Daniele Silvestri. Dopo un lungo periodo di distacco la coppia però è riuscita a recuperare un rapporto ed oggi i rapporti tra i due sono sereni anche per il bene dei figli. “Adesso, dopo tanti anni, mi ha chiesto scusa. Di non aver capito i miei problemi di allora dopo i due parti, lo scombussolamento della gravidanza, l’allattamento” ha detto la Cavallari.

Nella vita dell’attrice però dopo un grande dolore è arrivato un nuovo amore: si tratta di Roberto Libertini, stunt-man che le ha insegnato anche ad andare in motocicletta. Un amore suggellato dalla nascita di un terzo figlio di nome Levon Axel. Purtroppo anche questa storia è naufragata non senza problemi. Oggi l’attrice è impegnata con l’imprenditore Giovannino Glorio.











