Daniele Silvestri, musicista nato a Roma nel 1968, ha esordito nel mondo della musica nell’estate del 1994, con un album che porta proprio il suo nome. L’anno successivo ha preso parte a Sanremo tra le nuove proposte, portando un brano dal titolo “L’uomo col megafono”, che è stato premiato come miglior testo. A seguire ha pubblicato l’album “Le cose in comune”, che ha vinto il premio Tenco come canzone dell’anno: sia il brano sanremese che quello di gran successo sono stati contenuti nell’album “Prima di essere un uomo”. Dopo aver firmato la colonna sonora del film “Cuori al verde”, Daniele Silvestri ha cominciato a lavorare spesso anche per cinema e teatro, anche con grandi artisti come Rocco Papaleo.

Nel 1999 Daniele Silvestri ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con il brano “Aria” e come per la precedente avventura, anche in questa occasione il suo testo è stato premiato come il migliore. Con “Salirò”, invece, l’artista ha preso parte al Festival di Sanremo nel 2002, classificandosi quattordicesimo ma ottenendo un successo enorme in termini di pubblico e di ascolti. Anche stavolta ha vinto il premio della critica “Mia Martini”, ottenendo poi quattro premi all’Italian Music Award per il brano. Nel 2007, ancora, a Sanremo ha presentato “La paranza”. Per quanto riguarda la sua vita privata, Daniele Silvestri ha avuto una relazione con Simona Cavallari: con lei ha avuto due figli.

Daniele Silvestri, chi è l’ex compagno di Simona Cavallari? Una rottura dolorosa

Simona Cavallari e Daniele Silvestri sono stati insieme per nove anni. I due insieme hanno avuto due figli, nati nel 2002 e nel 2003. I due ragazzi si chiamano Pablo Alberto e Santiago Ramon. Lui più tardi è diventato papà di un altro bambino, nato dall’amore con la moglie Lisa Lelli. Il terzo figlio si chiama Oliver. La loro rottura non è stata semplice da affrontare soprattutto per Simona, che dopo la fine della relazione con Daniele Silvestri è caduta in depressione.